Mezi favority Tour to začíná vřít. ‚Jonas se nás jenom držel, je to jeho taktika,‘ nařkl Evenepoel Vingegaarda

Cyklisté mají v pondělí na Tour de France první volný den. A na odpočinek a regeneraci mají nárok - nedělní devátou etapu ve francouzském městě Troyes nedaleko Paříže totiž končili vysílení a zaprášení. Troyes 17:09 8. července 2024

Remco Evenepoel a Tadej Pogacar na startu deváté etapy Tour de France 2024 | Foto: Marco Alpozzi | Zdroj: Profimedia

Devátou etapu vyhrál po úniku domácí Francouz Anthony Turgis . Mnohem víc ale jezdci mluvili o tom, že v neděli museli zvládnout 32 kilometrů po prašných šotolinových cestách.

„Máme za sebou jednu z nejtěžších etap letošní Tour a já jsem se v ní cítil skvěle. Nemůžu se dočkat, až se dostaneme do hor,“ řekl aktuální lídr závodu a držitel žlutého trikotu Tadej Pogačar.

Ten na trati několikrát zaútočil, ostatní rivalové - Dán Jonas Vingegaard a Belgičan Remco Evenepoel ale další nárůst jeho náskoku nedovolili.

„S Tadejem jsme nastupovali, ale Jonas se nás jenom držel. Mohli jsme už teď rozhodnout o tom, kdo bude na stupních vítězů, ale taková je jeho taktika. Na jednu stranu to chápu, na druhou zase ne. Nezbývá nám nic, než to přijmout - i tak to byl dobrý den,“ dodal druhý muž průběžného pořadí Evenepoel a nastartoval další debatu fanoušků na sociálních sítích.

Aktuálně třetí obhájce titulu Vingegaard, který těsně před Tour vyléčil zlomeniny žeber a klíční kosti po dubnovém pádu, totiž konkurenty pouze následoval a držel se týmové taktiky. Sám se na udávání tempa nepodílel, a proto ho ostatní nečekaně ostře zkritizovali.

„K závodění občas potřebujete koule a Jonas je teď asi neměl,“ opřel se do Vingegaarda Remco Evenepoel, spolujezdec jediného Čecha v pelotonu Jana Hirta.

Ve druhém týdnu dorazí Tour de France do Pyrenejí, kde si cyklisté budou moct vyříkat spory přímo na kole. Pogačar bude v horách hájit náskok 33 sekund na Evenepoela a minuty a patnácti sekund na Vingegaarda. Zmiňovaný český reprezentant Jan Hirt se zase pokusí vylepšit své prozatímní 124. místo

Rankings after stage 9



Les classements après l'étape 9#TDF2024 pic.twitter.com/ztSDTjbaNJ — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024