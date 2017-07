Tour rozhodne časovka. Chris Froome bude hájit žlutý dres bez speciální týmové kombinézy

Protože je letos boj o celkové vítězství na Tour de France mimořádně vyrovnaný, rozhodne až předposlední etapa. Před časovkou v Marseille je ve žlutém dresu stále Brit Chris Froome, ale ani s blížícím se koncem závodu nemá nic jisté. Marseille 7:57 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chris Froome během první časovky. Dnes ho čeká druhá, ve které bude obhajovat žlutý dres | Foto: Reuters

„Musím to vzít jako jakoukoli časovku kdykoliv předtím. Udělat všechno tak, jak mám. Rozhodně nebudu moc riskovat, což je stejné jako v Düsseldorfu. Tam jsem taky neriskoval v zatáčkách. Když do toho budu moct šlápnout, udělám to. Nebudu riskovat všechno,“ říká držitel žlutého trikotu Chris Froome.

Cyklisté spolu na Tour de France soupeří už tři týdny a druhý Romain Bardet ztrácí na Frooma jen 23 sekund. Třetí Kolumbijec Uran má jen šest vteřin navíc. Z pohledu pořadatelů, kteří si přáli rozhodnutí v dramatické časovce, je to dokonalé. A baví se i diváci.

„Jsem v úžasné pozici. A jsem v ní radši, než kdybych se jako druhý třetí v pořadí musel snažit najet nějaký čas na jiné. Dodává mi to sebevědomí,“ vzkazuje Chris Froome svým dvěma největším rivalů.

Nerozhodí ho ani to, že kvůli žlutému dresu nemůže jet ve speciální kombinéze týmu Sky, ale musí v té, co dostane od vedení závodu. Kombinéza jeho týmu vzbudila v první časovce rozruch kvůli vyvýšeným hrbolkům na ramenou a pažích. Ty měly zlepšovat aerodynamiku.

„Je obrovskou poctou mít žlutý dres. Pojedu v kombinéze, co mi dají pořadatelé. Skoro v každém roce, kdy jsem vyhrál Tour jsem v ní jel a nebyl to problém. A nakonec je to všechno o nohách,“ vysvětluje Brit.

Časovka v Marseille měří 22 a půl kilometru, většina je rovinatá, až na jedu výjimku krátce po polovině tratě.

„Není dlouhá, tak vprostřed by měl být kopec, který není úplně jednoduché. Je i prudký, kilometr s desetiprocentním převýšením není nic příjemného, když tam člověk přijede už zakyselené. Pro lidi na špičce to nebude příjemná záležitost,“ předpovídá Roman Kreuziger.

Ti nejlepší se na trať vydají kolem 17. hodiny. Zdeněk Štybar vystartuje už krátce před třetí a Roman Kreuziger v 16 hodin a 18 minut.

