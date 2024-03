Porazila soupeře i soupeřku. Transgender šipkařka získala v jednom týdnu tituly proti mužům i ženám

Nizozemská transgender šipkařka Noa-Lynn van Leuvenová minulý týden vyhrála turnaj Challenge Tour v Hildesheimu a následně pak triumfovala také na na turnaji PDC Women's Series ve Wiganu. V prvně jmenované soutěži tak slavila mezi muži a v té další mezi ženami. Informaci přinesl britský deník The Daily Telegraph. Londýn 12:39 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemská šipkařka Noa-Lynn van Leuven se narodila jako muž, soutěží ale i v ženské kategorii | Zdroj: Profimedia

Sedmadvacetiletá Van Leuvenová zahájila svůj netradiční vítězný double v německém Hildescheimu, kde nenašla přemožitele ani přemožitelku na smíšeném šipkařském turnaji.

🔥 HISTORY IN HILDESHEIM 🔥



Noa-Lynn Van Leuven wins Challenge Tour 6 on debut and becomes the first woman to win a mixed gender PDC event and the first trans woman to win an event! pic.twitter.com/i51FgSwHNa — Online Darts (@OfficialOLDarts) March 15, 2024

Ve finále challengeru poradila s dvojnásobným polským šampionem Tytusem Kanikem.

Jeden vyhraný turnaj však byl Nizozemce málo a tak o týden později vyrazila do anglického Wiganu, kde své umění předvedla i na ryze ženském turnaji z kategorie PDC Women's Series.

V něm poměřila síly například s Fallon Sherrockovou a také světovou jedničkou Beau Greaveovo. V dramatickém finále pak udolala Katie Sheldonovou z Irska a mohla slavit.

VICTORY FOR VAN LEUVEN! 🇳🇱



Noa-Lynn van Leuven clinches her maiden PDC Women's Series title in Wigan! 🏆



Van Leuven overcomes some late double trouble to defeat Irish youngster Katie Sheldon in the Event Two final! pic.twitter.com/fEnlFzMQk3 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 23, 2024

16 let smutku

Sedmadvacetiletá Van Leuvenová se narodila jako muž, ale ve svých 16 letech začala uvažovat o změně pohlaví, protože se ve svém tehdejším těle necítila dobře.

„Byla jsem stále víc nešťastná sama se sebou a došla jsem do bodu, kdy jsem už nechtěla žít. To byl ten moment, kdy jsem si řekla, že bych se mohla vydat na obě strany. Mohu to ukončit, nebo že mohu žít tak, jako někdo, kým chci být,“ vysvětlila šipkařka své rozhodnutí o změně pohlaví.

V návaznosti na výhru Van Leuvenové se její dvě kolegyně z národního týmu rozhodly, že se vzdají reprezentace, protože nesouhlasí s jejím zařazením do obou kategorií.

Two female darts players in the Netherlands have dropped out of the Dutch Women's Team in response to the inclusion of a trans-identified male.



Aileen de Graaf and Anca Zijlstra left the sport after NoaLynn Van Leuven became the Women's Series 2 Champion.https://t.co/VAv0n7Wl6m — REDUXX (@ReduxxMag) March 24, 2024

Netradiční dvojitá výhra neunikla pozornosti ani bývalé wimbledonské šampionce Martině Navrátilové. Jedna z nejlepších tenistek historie to na sociálních sítích okomentovala, že všechny sporty, „dokonce i šipky“, by měly povolit soutěžit v ženských kategoriích pouze ženám, které se jako ženy narodily.

No males bodies in women’s sports please- not even in darts https://t.co/7843k2FeMj — Martina Navratilova (@Martina) March 23, 2024

Co na to pravidla?

Olympijské hry v Tokiu zažijí historický moment, soutěžit ve vzpírání bude i transgender sportovkyně Číst článek

Profesionální šipkařská federace PDC se v otázce transgender sportovců řídí pokyny Mezinárodního olympijského výboru a ten mimo jiné ctí zásady „žádné předpokládané výhody“ a také „začlenění“. Tím se defakto vyhraňuje proti jakékoliv diskriminaci transgender sportovců.

Generální ředitel Matt Porter minulý rok prohlásil, že Van Leuvenová splňuje všechny předpoklady transgender sportovce, a proto nevidí v jejím účinkování na zmiňovaných turnajích žádný problém.

„Noa-Lynnová se kvalifikovala právem. Přeji jí hodně štěstí, dostala se tam, zaslouží si tam být a je na stejné úrovni jako každý soutěžící v našem sportu. DRA (Darts Regulation Authority – Úřad pro regulaci šipek, pozn. red.) je náš řídící orgán a ten se řídí pokyny Mezinárodního olympijského výboru,“ komentoval účast Val Leuvenové v soutěžích Porter.