Trenérku basketbalového USK trápí absence hráček. Zahraniční hvězdy jsou na olympijské kvalifikaci

Na čtyřech různých místech po celém světě ve čtvrtek začnou olympijské kvalifikace basketbalistek. Sice bez české účasti, ale i tak to hodně komplikuje život týmu USK Praha. „Vysokoškolačky“ totiž mají na kvalifikaci pět zahraničních hvězd, a bez nich si ani pořádně nezatrénují. Video Praha 14:11 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka USK Praha postrádá v přípravě na play-off Euroligy řadu opor | Zdroj: Profimedia

Basketbalistky USK Praha rozehrají v Eurolize čtvrtfinálovou sérii s italským Schiem už za dva týdny. Ale momentálně si sotva zatrénují. Ve čtvrtek totiž začíná olympijská kvalifikace, na kterou vyrazily Španělky Maite Cazorlaová a María Condeová, Francouzka Ajajová, Němka Nyara Saballyová a Australanka Ezi Magbegorová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o aktuální situaci trenérka USK Natália Hejková

Trenérka Pražanek Natália Hejková je z toho nešťastná. „Je to obrovská komplikace a myslím si, že z týmů, které postupily do play-off, jsme na tom úplně nejhůř,“ podotkla pro Radiožurnál Sport zklamaná trenérka USK.

Třeba italskému Schio, čtvrtfinálovému soupeři Pražanek, chybí jen Portoričanka Arella Guirantes a Maďarka Dorka Juhászová.

To USK si bez pěti opor ani nezkusí hru na dva koše. „Musíme trénovat s těmi, co nám zůstaly, takže máme úplně rozbitou přípravu na play-off, situace je velmi složitá. Včera jsme začaly a bylo nás na tréninku pět. Dnes nás bude šest a předpokládám, že zítra by nás mohlo být sedm,“ říká Hejková s výhledem na příští dny.

Úspěšná základní část @EuroLeagueWomen potvrzena výhrou na palubovce Mersinu 🏀💪 pic.twitter.com/AAbsnBfFEp — cz.basketball (@cz_basketball) January 30, 2024

Znovu kompletní budou hráčky USK až příští středu, tedy přesně týden před play-off. Zahraniční hvězdy ale za sebou budou mít tři těžké zápasy o olympijský sen a taky náročné cestování, protože kvalifikační turnaje se hrají různě po světě.

„Ajajová je v Číně, tam je osmihodinový časový rozdíl. Saballyová s Magbegorovou jsou v Brazílii, tam je posun naštěstí jen čtyřhodinový. Ony se nám vrátí s jet lagem. Člověk pak ani nepřemýšlí nad cílem, ale o tom, jak to dát dohromady za pár dní. Z toho mám největší obavy,“ zmiňuje trenérka USK.

Dnů na přípravu před čtvrtfinále Euroligy přitom mohlo být daleko více. Jenže Mezinárodní basketbalová federace FIBA na to při tvorbě termínové listiny nebrala ohledy.

„Musím zkritizovat FIBU, protože ten program je náročný. Po play-off je šest týdnů do Final Four, takže se to mohlo posunout třeba o týden,“ říká Hejková, která touží po svém šestém euroligovém titulu. S USK může nejcennější klubovou trofej dobít podruhé. Naposledy se jí to povedlo před devíti lety.