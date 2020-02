Extrémní sportovec Deichmann chystá nejdelší triatlon světa, 40 tisíc kilometrů překoná za 10 měsíců

Německý extrémní sportovec Jonas Deichmann chce absolvovat nejdelší triatlon na světě. Z Mnichova do Mnichova okolo celého světa. 40 tisíc kilometrů dlouhou cestu plánuje zvládnout za 10 měsíců. Výzva Jonase Deichmanna se v překladu jmenuje „Triatlon 360 stupňů.“ A to proto, že celou dobu jen poplave, poběží nebo pojede na kole. Berlín 18:29 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Deichmann. | Foto: Anders Jones | Zdroj: Facebookový profil Jonas Deichmann Adventures

„Dlouhou dobu sním o tom podniknout cestu kolem světa, aniž bych použil letadlo… a chci to udělat jako triatlon, protože to ještě nikdo přede mnou neudělal. Vzdálenost je taková, jako kdybyste absolvovali 120 extrémních triatlonů - takzvaných Ironmanů. Začnu v létě v Mnichově na kole, dojedu do Chorvatska,“ říká Deichmann.

Potom Deichmann poplave 450 kilometrů do Černé Hory. Následovat bude dlouhý euroasijský přejezd na kole přes Himálaj do Číny. S předem domluvenou jachtařskou posádkou Němec přepluje Pacifický oceán až do San Francisca.

„Pak poběžím do New York pět tisíc kilometrů, tedy 120 maratonů za sebou. Následovat bude znovu přesun na jachtě do Lisabonu,“ popisuje.

A cílovou rovinkou pro něj bude přejezd na kole z Portugalska do Mnichova. Celou cestu chce Deichmann absolvovat bez doprovodného vozidla. Běžecké boty nebo kolo si bude vždy posílat poštou na start následující etapy.

„Motivací je pro mě to dobrodružství. To, že při tom překonám nějaký rekord, je bonus. Každé ráno se vzbudím a cítím, že dělám něco, co jsem nikdy před tím nevyzkoušel. To mě drží naživu.“

Pro Deichmanna to nebude první taková cesta, je připravený i na extrémní počasí. Jízdu v bouřce si ostatně vyzkoušel už v roce 2018, když ujel 23 tisíc kilometrů za 100 dní na kole z Aljašky až do Patagonie. Tehdy v sedle říkal, že nemůže zastavit, tak snad ho nic nepřekvapí ani od letošního léta do jara příštího roku.