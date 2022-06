Nejlepší český triatlonista Radim Grebík ve 21 letech upozadí sportovní kariéru, stane se strojvedoucím

V jedenadvaceti letech je ve světovém žebříčku nejvýš postaveným českým triatlonistou a za dva roky může zažít první účast na olympijských hrách. Vsetínský rodák Radim Grebík se ale rozhodl sportovní kariéru upozadit, od prvního srpna začne pracovat jako strojvedoucí. Rozhodl se tak i kvůli zánětu průdušek, kterýho ho trápil skoro celou zimu. Cítil, že příčiny dlouhé nemoci jsou i psychologické. Vsetín 18:07 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Triatlon (ilustrační foto) | Foto: Scanpix Denmark/Bax Lindhardt | Zdroj: Reuters

„Úplně jsem vypustil fokus na trénink, opravdu jsem začal sportovat pro radost. Trénuju, kdy chci a zaměřuju se na to, co mě nejvíc baví. A tak jsem se přihlásil do práce a pokusím se to skloubit,“ vysvětluje Radiožurnálu triatlonista Radim Grebík, proč se rozhodl začít pracovat jako strojvedoucí. Nejen vlaky jsou jeho dlouhodobá záliba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Radimem Grebíkem, který si k triatlonové kariéře přibral ještě práci strojvedoucího

„Doprava obecně je můj koníček. I proto jsem se minulý rok vydal taky ke studiu na vysoké škole,“ říká Grebík, který v Pardubicích studuje provoz a ekonomiku dopravy.

Triatlonu tak při všech svých povinnostech nemůže závodník zlínského týmu Titan Trilife věnovat tolik času, jako doposud. „Triatlon musí trochu ustoupit, ale určitě na něj nezapomínám. Uvidíme, jaké budou možnosti v příští sezoně,“ dodává.

Podle výsledků se zdá, že Grebíkovi prospívá, že triatlon už není jediné zaměření jeho života. Na závodě světového poháru v Itálii si nedávno vylepšil osobní maximum, když skončil sedmý.

Ironman s Downovým syndromem. ‚Před třemi lety neuběhl ani míli,‘ vzpomíná otec na synovy začátky Číst článek

„Obrovsky mě to překvapilo, nečekal jsem to. I to je ta motivace a hnací motor k tomu, abych se to pokusil skloubit,“ vysvětluje jednadvacetiletý sportovec.

Letošní sezona se už počítá do kvalifikace na olympijské hry, které za dva roky přivítá Paříž. „Je to zajímavá věc, ale nikdy mě to tolik nelákalo. Rád bych, kdyby to vyšlo, ale neupínám se na to,“ objasňuje.

Na loňských olympijských hrách v Tokiu žádný český triatlonista v mužském závodě nestartoval, pro Paříž je největší nadějí právě Grebík, aktuálně sedmdesátý druhý muž světového žebříčku. Věří, že lidé spojení s českým triatlonem jeho změnu přístupu pochopí.

„Doufám, věřím a prosím, ať to lidé pochopí. Snad to půjde skloubit, abych dělal radost v triatlonové komunitě i nadále,“ upozorňuje Radim Grebík, že nástup do práce skutečně neznamená konec triatlonové kariéry.

Ostatně už tento víkend ho čeká závod Evropského poháru v rakouském Kitzbuhelu.