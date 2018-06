Centrum Prahy bude hostit největší triatlonovou událost v Česku, na Challenge Prague se chystá 1500 závodníků

Pro turisty a řidiče je hustý provoz na Mostě Legií v Praze poměrně běžný. Jinak tomu ale bude na konci července, okolí Národního divadla totiž bude patřit triatlonistům. Na akci s názvem Challenge Prague se podle jejího ředitele Tomáše Vrzáka chystá asi 1500 sportovců.

Centrum Prahy čeká v červenci plánované omezení dopravy, na Challenge Prague se chystá asi 1500 triatlonistů

„Challenge Prague je zajímavé tím, že máme závod v samotném centru Prahy, takže je tady perfektní divácká kulisa, mnoho cizinců, turistů, kteří se přijdou podívat na závod jen kvůli tomu, že je to zajímá. Pro závodníky je možnost zůstat tu déle, užít si třeba prodloužený víkend. Víme, že většina z nich sem přijede třeba na tři dny s celou rodinou,“ vysvětluje Vrzák.

Závod startuje přímo v centru - na Střeleckém ostrově. I proto je příprava hodně náročná a způsobí i některá dopravní omezení. Nebudou ale trvat déle než 24 hodin.

„Dopravní omezení se budou týkat především mostu Legií, Zborovské ulice, Vítězné ulice a potom ulice Strakonická směrem do centra. Co se týká MHD, tak tam bude spolupráce s pražským dopravním podnikem s tím, že budou objízdné trasy. Právě proto, abychom dopravu omezili opravdu minimálně, máme pouze asi sedm hodin na to, abychom postavili vešekeré zázemí závodu,“ říká Vrzák.

A právě to, že si účastníci nebudou moci dát kolo do depa den před závodem, je dalším specifikem. Akce se zúčastní nejen profesionálové, ale i amatéři. Petr Soukup je jedním z nich. Loni amatérskou kategorii vyhrál a celkově skončil osmý. Na domácí závod se hodně těší.

„Praha má prostě své kouzlo. Plavání kolem ostrova je super myšlenka. Bývá myslím možnost půjčit si šlapadla a v nějaké rozumné vzdálenosti od závodníků být na šlapadlech, což je pecka. Běh po náplavce je super, je tam strašně moc lidí,“ říká Soukup.

A proč by si podle Petra Soukupa měli přijít triatlon zkusit i lidé, kteří s ním zatím nemají zkušenost?

„Přijde mi, že celkově se doba strašně posouvá. Dřív byla strašná výzva maraton, v současnosti už má každý zaběhnutý maraton a nikoho to moc nezajímá. Potom co dál? Najednou si lidi řeknou, že plavat umí, jezdi na kole taky, běhají, tak proč to nezkusit. Je super, že je tady i „try verze“, která je kratší a kterou je schopný dokončit každý člověk,který se normálně hýbe. Je to tady skvěle zorganizované a můžete si to užít,“ vysvětluje Soukup.

V angličtině „try“ znamená zkusit. A proto organizátoři vypsali i kategorii try-atlon - zkus triatlon, její účastníci uplavou 380 metrů, čeká je 18 km na kole a 4 km na běžeckém okruhu. Jestli vás to láká, pořád se můžete zúčastnit. Uzávěrky přihlášek jsou 20. Července.