Dopravní situaci v Praze koncem týdne ochromí druhý ročník závodu Challenge Prague. Největší triatlonová událost v Česku se koná od pátku do neděle a zúčastní se jí přibližně 1500 závodníků. Obyvatelé hlavního města se musí připravit na komplikace, které způsobí hned několik dopravních omezení. Praha 16:46 26. července 2018

„Je to věc, kterou řešíme každý rok. Letos jsme spolupracovali na dopravních opatřeních a dopravní informovanosti obyvatel a návštěvníků Prahy půl roku dopředu. Dopravní informace jsme dostali mezi obyvatele a ještě to bude pokračovat,“ říká ředitel závodu Tomáš Vrzák a dodává, jakých lokalit se omezení budou týkat nejvíce.

Praha o víkendu hostí největší triatlonový závod v Česku, dopravu čekají omezení

Pražané se musí připravit na omezený provoz zejména na Praze 5. Od páteční do sobotní půlnoci bude kvůli běžecké trase omezená doprava na mostu Legií a v ulicích Zborovská a Vítězná. O něco méně bude trvat uzavírka související s cyklistickou tratí.

„Jsou to ulice Strakonická a Svornosti směrem do centra, to znamená ze Zbraslavi směrem do Prahy. Toto omezení se bude týkat časového rozsahu zhruba mezi dvanáctou a sedmnáctou hodinou v sobotu. Dále bude ve stejném časovém horizontu uzavřený most Závodu míru na Zbraslavi, silnice spojující tento most s Vraným nad Vltavou a Břežanské údolí,“ popisuje Tomáš Vrzák.

Převážná část trasy závodu vede přes území městské části Praha 5. Její starosta Pavel Richter z TOP 09 se dokonce sám postaví na start kategorie štafety. Dopravní komplikace spojené s akcí Challenge Prague mu ale radost nedělají.

„Nebudu zastírat, působí nám to těžkosti. Není jednoduché vysvětlit všem spoluobčanům pozitiva této akce. Já se snažím být v této situaci víc sportovcem než starostou, takže se snažím s našimi občany komunikovat a žádám je o toleranci,“ říká Pavel Richter.

Seznam všech uzavřených lokalit, ulic s částečným omezením jízdy nebo se zákazem zastavení je k dispozici na webových stránkách závodu. Všechny důležité informace zveřejňuje na svém webu také pražský dopravní podnik.

