Elitní světoví triatlonisté budou v Karlových Varech závodit na trati, kterou částečně připravují vězni

Pořadatelé závodu s ostrovskou věznicí spolupracovali už na několika projektech. „Toto vzniklo v roce 2018, kdy jsme pořádali poprvé závod v terénním triatlonu v Ostrově a naše trať vedla blízko věznice v Ostrově, pod jejími ostnatými dráty, a museli jsme žádat o povolení k průjezdu,“ vysvětluje Radiožurnálu ředitel závodu Vladimír Malý, jak začal být s věznicí v kontaktu.

Zjistil, že i ve vězeňské službě je spousta sportovních nadšenců, takže pro ně před rokem uspořádal mistrovství republiky. A protože potřeboval někoho, kdo pomůže se stavbou trati, nabídlo zařízení vězňům možnost se zapojit. „Organizátoři byli naprosto spokojení s tím, jak naši vězni přistupovali. Pan ředitel Malý prohlásil, že větší pracanty neviděl,“ vzpomíná šéf ostrovského zařízení Pavel Zange.

Teď organizátoři využívají pomoci trestanců znovu. „Zde rozmisťujeme pět kilometrů mobilního oplocení, stavíme zde mobilní tribunu, stavíme zde dvě cílové brány a spoustu dalších technických konstrukcí, na které se mužná síla velmi hodí,“ popsal Malý.

Výhoda pro obě strany

Podle šéfa věznice Pavla Zangeho na to byli vybráni ti, kteří už běžně pracují v nestřežených částech zařízení, většina z nich v rámci extramorálních aktivit pomáhá s úklidem například v SOS vesničce v Karlových Varech nebo v nedalekém Domově pokojného stáří.

„Dělají to bez nároku na jakoukoliv finanční úplatu, dělají to mimo pracovní zařazení, takže ve svém volnu za dozoru našich zaměstnanců, kteří dohlíží na to, aby nezneužili toho pohybu v Karlových Varech,“ vysvětlil Zange.

Využití vězňů na stavbu trati je výhodné pro obě strany. Odsouzení to mohou uvést jako bonusovou aktivitu při žádosti o podmínečné propuštění a závodníci mají trať.

„Je dobré, že ti lidé mají, co dělat, že je jim daná ta práce, protože jinak by se na tom stejně podílely masy dobrovolníků, ukrojovaly si ze svého volného času. Takže když tito lidé jsou dostupní, tak myslím, že zrovna taková práce je pro ně docela příjemná a dobrá,“ hodnotila Vendula Frintová, která právě na této trase bude obhajovat loňské vítězství ve Světovém poháru.