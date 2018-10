Třináctiletý motocyklový závodník Štěpán Zuda se na okruhu nebojí, i když jezdí rychlostí skoro 200 km/h

Silniční motocyklové závody, to už je pořádný adrenalin. Doprovází ho možná i strach. Ne v případě jezdce, ale hlavně u jeho nejbližších. Zvlášť, když je závodníkem řítícím se po okruhu téměř dvousetkilometrovou rychlostí teprve třináctiletý klučina a velký liberecký talent Štěpán Zuda. Liberec 20:45 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štěpán Zuda, na okruzích jezdí až 200km rychlostí | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

Štěpán Zuda je na silničních okruzích jako doma, už odmalička. Slovo strach ve svém slovníku prakticky nemá a úrazy z posledních let bere jako daň tomuto sportu.

„2015 jsem měl zlomené pravé zápěstí, 2016 levé zápěstí a naražený loket. 2017 byl čistý, jenom s jedním pádem naštěstí. A teďka, 2018, jsem si zlomil klíční kost,“ shrnul své úrazy mladý motocyklový závodník.

Poslední zranění bylo nejbolestivější. S návratem na motocykl ale problémy neměl. Rehabilitaci zvládl velice rychle.

„Jako bolelo to hodně, ty první tři dny, ale dostal jsem se zpátky, že jsem už plaval, jezdil jsem na kole, a po třech týdnejch jsem jezdil už i na motorce,“ přiblížil svou rehabilitaci Štěpán Zuda.

Rodina se bojí, ale fandí mu

Na závodech se, vzhledem ke svému věku, bez nejbližších ještě neobejde. Drží mu palce, a také se o něj bojí.

„Ségra se teda o mě trochu bojí, mamka taky. Taťka teď na těch větších už se taky trošku začal bát, ale všichni to berou tak, že jezdím. Vždycky když jsou závody, tak mamka myje nádobí a ségra se nekouká, protože se bojí,“ vysvětlil Štěpán.

Strach o něj má nejen jeho mladší sestra, ale i rodiče.

„Když odstartují, když zhasnou světla, tak jsem ještě přítomná. Když se zařadí a projede první kolo, tak vidím, že na té motorce je. A co se potom děje, to už je o důvěře. Já mu věřím, že ví, jak tu motorku ovládat, jak to zvládnout. Má to v hlavě hodně srovnané. Důvěra tam je, ale odcházím,“ popsala Štěpánova maminka, jak prožívá synovy závody.

Pár čísel pro představu. Štěpánův závodní speciál váží 93 kilogramů, třináctiletý jezdec jen 38. Měří 152 centimetrů. Žádný hendikep to prý není. Ideální ale také ne.

„Moto 5 jo, ale potom už na Moto 3, nebo do toho Redbullu ne, protože by mě hrozně dovažovali, a potom by to bylo cítit na časech. Já bych to měl těžší, tu motorku, takže bych se s tím víc pral. Fyzička by se mi při závodu krátila, takže teď na sobě makám, abych přibral i vyrostl, abych měl ideální výšku i váhu na Moto 3,“ uzavřel povídání o adrenalinu a strachu Štěpán Zuda.

Text vznikl pro web Českého rozhlasu Liberec.