Basketbalovou Opavu čeká charitativní zápas s Trojanem. ‚Bláznovství a splněný sen,‘ přiznává herec

Tak to se povedlo! 🔥 Basketbalový klub z Opavy ulovil zajímavou posilu. 💪Do utkání s Pískem nastoupí Ivan Trojan. Populární český filmový a divadelní herec se s opavským týmem už nějaký čas připravuje a proti Sršňům dostane zajímavou porci minut.🤩🏀 pic.twitter.com/km5TDTfMhn — BK Opava (@bkopava) December 19, 2023 Herec Ivan Trojan s pečlivostí a pracovitostí sobě vlastní pobíhá mezi dvoumetrovými basketbalisty. Tento obrázek na trénincích ligového týmu Opavy můžete pozorovat nárazově už několik týdnů. Chystá se totiž na sobotní ligové utkání proti Písku. Přesně půl roku před svými šedesátinami dostane určitý prostor v nejvyšší soutěži. Ve sportu, který od malička miluje a hraje celý život. Opava 18:14 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kolik za sebou máte tréninků a jak se momentálně cítíte?

Aktuálně je to pátý trénink. Dvakrát za sebou jsem měl dva tréninky v jeden den, nyní ten pátý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Ivanem Trojanem před jeho ligovým debutem v basketbalovém dresu Opavy

A jak se cítíte?

Teď mě píchlo v kříži, takže jsem trochu znervózněl. Jinak mi to docela jde.

Cítíte herní formu? Viděl jsem, že koše trefujete.

Trefuju je, když nejsem v zátěži, jinak je to slabší. Uvidíme

Můžeme říct důvod, proč do ligového zápasu vůbec nastoupíte. Nejde jen o to si zahrát, ale jde tedy také o dobrou věc?

Ano, je to zároveň charita, budou se vybírat peníze pro nemocné s cystickou fibrózou, jejíž jsem patronem. To je jeden z důvodů, další je, aby se o basketbalu vědělo o trochu víc. Tahle akce to umožňuje a podle zájmu fanoušků to tak bude. Je to zároveň vděk fanouškům Opavy, kteří jsou skvělí a scházejí se ve velkém počtu i na venkovních zápasech, kde se často potkáváme.

Vstupenek je prodáno hodně, více než na finálovou sérii. Jste z toho nervózní?

Prvně jsem moc vděčný a vážím si toho. S tím pak přichází taková zodpovědnost za celé tohle bláznovství. Je to svým způsobem bláznivé, a to mě na tom baví, že překračujeme nějakou mez. Cítím zodpovědnost i trému, ta k tomu patří. Ale na to jsem zvyklý z umělecké scény.

Jste letitý fanoušek Opavy, tak možná znáte fanoušky skoro až osobně. Bude tady někdo z vašich blízkých?

Ano, z mé strany přijede asi čtrnáct kamarádů, z toho šest rodinných příslušníků.

Ivan Trojan, basketbalista. Známý herec se na konci prosince představí v dresu Opavy proti Písku Číst článek

Takže i někdo z vašich spoluhráčů z tzv. staré gardy? A co na to říkají, že si zahrajete ligový zápas?

Ano, i oni přijedou. Fandí mi a podporují mě.

Poslední dny trávíte u svého kamaráda, trenéra Petra Czudka. Na zápas tedy budete dobře připravený i takticky?

My to vlastně tvoříme za pochodu. Myslím, že i Petr si věci promýšlí, protože s něčím takovým jsme se já ani on nesetkali. Jde to tak nějak za pochodu, není to tak, že bychom leželi v teorii.

A nějaký připravený scénář na zápas jste probírali?

Lehce, jen abych věděl, kde se pohybovat a jaký systém se hraje. Určitě to bude i dílo improvizace.

Tak já přeji, ať dáte nějaký koš.

Pro mě je nejdůležitější, ať vyhraje Opava. Samozřejmě kdybych dal koš, tak by to byla krásná přidaná hodnota. A hlavně by byli rádi diváci.

Už zítra od 17:00 nás čeká poslední zápas v tomto skvělém roce 2023 na domácí palubovce proti @srsni.photomate.pisek

Jak jinak ho zakončit než ve velkém stylu s Ivanem Trojanem v sestavě



Přijďte všichni ve žlutém #hejaopava #bkopava #czbasketball #kooperstivanbl pic.twitter.com/9KCLZlhWq1 — BK Opava (@bkopava) December 29, 2023