Ivan Trojan, basketbalista. Známý herec se na konci prosince představí v dresu Opavy proti Písku

Ivan Trojan zdravil opavské fanoušky po posledním utkání v Lize mistrů, kdy Opava málem porazila řecký Patras. 30. prosince tedy oblékne žlutý dres obhájce mistrovského titulu proti Písku.

A bude to nejen splněný sen nadšeného basketbalisty, který v mládí nastupoval za Spartu s pozdějším reprezentantem Michalem Ježdíkem, ale také akce na podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou, kterého je patronem. Na nového spoluhráče se těší i opavští basketbalisté.

„Ivan s námi už absolvoval jak basketbalové, tak individuální tréninky v posilovně s naším kondičním trenérem Janem Zlámalem. Dostává se do formy, ať je stoprocentně připravený nastoupit,“ říká ke sportovní přípravě Ivana Trojana Jakub Slavík, který od něho bude pod koš očekávat chytré přihrávky.

Opava přitom v Písku poprvé v této sezoně prohrála a nováčkovi má co vracet. Proto vytahuje Trojana.

„Lepšího soupeře, než běhavý Písek, si vybrat nemohl. Uvidíme, jak se s tím popereme. Bude to zpestření pro fanoušky a Ivan naláká fanoušky a bude plná hala,“ doufá kapitán Opavy Jakub Šiřina.

Ivan Trojan téměř každé léto jezdí do Opavy za kamarádem a trenérem týmu Petrem Czudkem a absolvuje s týmem část letní přípravy. Teď by to mohl zúročit, signály má nastudované i jako věrný fanoušek.

„Ivan s námi basketbalové léto absolvuje už řadu let, jsme s ním seznámení a trénujeme spolu. Jestli nastoupí, budeme se snažit mu to ulehčit. Udržuje se v kondici, byl s námi v posilovně, basketbalové dovednosti a zkušenosti má. Věřím, že to bude v pohodě. Naším výkonem dovolíme, aby na hřišti strávil co nejvíc času, co to půjde,“ pokračují Slavík se Šiřinou. A jak může utkání s Ivanem Trojanem vypadat?

„Bude to show. Snad najdeme nějaký úsek, kde by mohl nastoupit, ale on i ve svém věku bude platnou posilou,“ přemítá Jakub Slavík.

Krátká fotbalová štace

Ivan Trojan nastoupil v červnu 2009 ve druhé lize za milované Bohemians, kteří slavili návrat do nejvyšší soutěže. To bylo opavskému Jakubu Slavíkovi deset let.

„Četl jsem to v nějakém článku. To si vlastně splnil svůj sen fotbalový. Teď je na čase ten basketbalový,“ přeje držiteli Ceny Thálie a sedmi Českých lvů Jakub Slavík. Ale kapitán Jakub Šiřina přes Vánoce zahálet nebude, je totiž stejně jako Trojan rozehrávačem.

“Budu se muset připravit, aby mi ty minuty neukradl. Já své místo zadarmo nedám,“ uzavírá Jakub Šiřina. Ivan Trojan se po Vánočních svátcích opět zapojí do přípravy na zápas.

Tak to se povedlo! Basketbalový klub z Opavy ulovil zajímavou posilu. Do utkání s Pískem nastoupí Ivan Trojan. Populární český filmový a divadelní herec se s opavským týmem už nějaký čas připravuje a proti Sršňům dostane zajímavou porci minut. pic.twitter.com/km5TDTfMhn — BK Opava (@bkopava) December 19, 2023