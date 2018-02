Trvalo mi půl roku, než jsem zjistil, že absolutně nerozumím jazyku, říká Kašpárek o maďarském angažmá

Na nedávném mistrovství Evropy ukázala dvoumetrová spojka, jak velkou nadějí české házené je. Jednadvacetiletý Stanislav Kašpárek na turnaji potvrdil, že ho nepodepsal elitní maďarský klub ze Szegedu náhodou.

„Více méně jsem sem nejel hledat angažmá, protože budoucnost jsem měl vyřešenou. Jel jsem sem s čistou hlavou, což mi také pomohlo a mohl jsem si užít každý zápas,“ řekl Radiožurnálu na nedávném mistrovství Evropy.

A debutant na velké reprezentační akci si je užíval tak, že byl druhým nejlepším českým střelcem na šampionátu. Zkušenosti už nějakou dobu nabírá v maďarské lize, v devatenácti přestoupil ze Zubří do Balatonfüredi.

„Jsem rád, že jsem před dvěma lety udělal toto rozhodnutí a do Maďarska jsem odešel. Určitě toho nelituji, jak život, tak lidi mi moc sedí.“

Nějakou dobu ale na aklimatizaci v novém prostředí potřeboval.

Házenkářský národ

„Trvalo mi to tak půl roku, než jsem zjistil, že absolutně nerozumím jazyku. Navíc se tady trénuje daleko intenzivněji než v Česku, během přípravy jsem jen trénoval a spal,“ popisoval Kašpárek.

Stanislav Kašpárek by podobné angažmá v zahraničí doporučoval všem mladým hráčům, kteří myslí na budoucnost spojenou s házenou. V Maďarsku, kde patří tenhle sport k nejoblíbenějším, jde do něj hodně financí, zažil nové podmínky.

„Profesionalismus. Všichni se soustředí na házenou. Kluci jsou tu od patnácti let vychovávaní, že budou profesionálové, to v Česku nejde. Ti kluci musí počítat s tím, že potřebují do budoucna nějakou záruku,“ dodává český reprezentant.

A Stanislav Kašpárek se dokázal přizpůsobit tak, že od nové sezóny nastoupí do elitního klubu ze Szegedu, a bude dál rozvíjet svoji kariéru i třeba díky zápasům v Lize mistrů.