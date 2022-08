Oslabená basketbalová reprezentace prohrála v zápase o třetí místo na turnaji v Hamburku s Itálií

Čeští basketbalisté podlehli v utkání o třetí místo na turnaji v Hamburku Itálii 80:96. Nejlepším střelcem zápasu byl autor 20 bodů Niccolo Mannion. Jan Veselý si díky 17 bodům a 11 doskokům připsal double double. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga nenavázali na triumf na turnaji v Pardubicích, kde porazili Bulharsko a Chorvatsko. Hamburk 19:23 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté při tréninku | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Ve středu čeká český tým v Paříži duel kvalifikace mistrovství světa s Francií a následně v sobotu v Chomutově další zápas s Maďarskem. Ten bude generálkou na zářijové mistrovství Evropy, jehož jednu základní skupinu hostí pražská O2 arena.

Češi nastoupili nejen bez Tomáše Satoranského, který si v pátek proti Německu poranil kotník, ale znovu bez dalšího rozehrávače Víta Krejčího (svalové zranění). Nově vypadl i pivot Martin Kříž (záda) a už v první čtvrtině odstoupil Jaromír Bohačík. Do sestavy se oproti pátečnímu utkání zařadil rozehrávač Viktor Půlpán.

‚Nahrazovat ho není možné.‘ Satoranský se před mistrovstvím Evropy zranil, jeho návrat je nejistý Číst článek

Ginzburgův výběr vedl jen po úvodním koši kapitána Vojtěcha Hrubana. Italové dvakrát za sebou sérii čtyř bodů a potom šňůrou 7:0 unikli do náskoku 17:7. Na to nejdříve odpověděli Veselý s Patrikem Audou a na koš Tomáše Kyzlinka navázal trojkou Martin Peterka, který snížil na 16:19. Do konce první čtvrtiny český tým prohrával 18:25. V italském mužstvu se činili střelecky s osmi body Stefano Tonut a Simone Fontecchio z Utahu z NBA.

V úvodu druhé části Italové získali díky sedmibodové šňůře náskok 32:20. Český výběr po šestkách Ondřeje Balvína a koších Veselého s Kyzlinkem stáhl manko na šest bodů, ale soupeř opět unikl do dvouciferného náskoku. V 19. minutě se Fontecchio trojkou postaral o vedení už o 15 bodů.

Po poločase na další trojku Marca Spissua navázal košem s proměněným trestným hodem Fontecchio, což znamenalo dosud nejvyšší rozdíl 55:36. Češi zareagovali desetibodovou šňůrou, kterou táhli tříbodoví Veselý s Peterkou a také Hruban s Ondřejem Sehnalem, který nastoupil kvůli problémům se zápěstím se sebezapřením. Italové se postupně opět dostali do vedení až o 20 bodů.

Italům padaly trojky

Necelých šest minut před koncem měli díky trojce Giampaola Ricciho největší náskok 21 bodů. Následná pasáž 15:4 pro český tým, kterou táhl osmi body především Peterka, přinesla 81 sekund před koncem snížení na 80:90. Poslední slovo měl dvěma Tommaso Baldasso, který dal dvě trojky.