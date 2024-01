Koudelka byl v Innsbrucku sedmnáctý, vyhrál Hörl. Novým lídrem Turné čtyř můstků je Kobajaši

Čtyřiatřicetiletý Koudelka, který byl po prvním kole dokonce třináctý, bodoval v tomto ročníku Turné podruhé a vylepšil 26. místo z úvodního závodu v Oberstdorfu. Minule v Garmisch-Partenkirchenu skončil pětatřicátý. Lépe si v závodě SP vedl naposledy v únoru 2020, kdy obsadil 11. místo v Sapporu.

Hörl porazil o více než osm bodů Kobajašiho. Japonský skokan se přesto dostal do čela průběžného pořadí Turné o 4,8 bodu před Němce Andrease Wellingera, který dnes obsadil páté místo.

Koudelkovi vyšlo výborně první kolo, skočil 125,5 metru a předčil v k.o. souboji obhájce prvenství v Turné a dvojnásobného vítěze Světového poháru Nora Halvora Egnera Graneruda o pět metrů. Do druhého kola se dostal v tomto ročníku soutěže podruhé. Granerud nakonec postoupil také jako „šťastný poražený“.

Po přestávce Koudelka doletěl do vzdálenosti 121 metrů a klesl v pořadí o čtyři příčky. Za vítězným Hörlem zaostal o více než 42 bodů.

Pětadvacetiletý Rakušan se v 1. kole blýskl skokem dlouhým 134 metrů. Ve druhé části závodu mu stačilo k prvnímu triumfu v sezoně a druhému v kariéře 127,5 metru. Druhý Kobajaši na něj ztratil 8,8 bodu, třetí skončil další Rakušan Michael Hayböck. Hörlovi patří v průběžném pořadí Turné čtyř můstků třetí příčka, na Kobajašiho ztrácí 23,6 bodu.

„Moc to pro mě znamená. Druhé vítězství a doma, to se nedá popsat,“ radoval se Hörl v televizním rozhovoru. Na Bergiselu vyhrál jako první rakouský skokan po 11 letech, když k radosti 21 tisíc diváků navázal na Gregora Schlierenzauera. „Šel jsem do toho naplno, stylem všechno nebo nic. Kulisa byla skvělá, ale trochu mě to znervózňovalo. Takhle vyrovnaně jsem ještě nikdy neskákal. Věřím si a coby závodník z Bischofshofenu se moc těším na poslední závod Turné, co tam v téhle formě předvedu,“ dodal.

Turné vyvrcholí v Bischofshofenu v sobotu. O den dříve se uskuteční kvalifikace.

Výsledky Závod v Innsbrucku:

1. Hörl (Rak.) 267,5 b. (134+127,5 m), 2. R. Kobajaši (Jap.) 258,7 (128,5+132), 3. Hayböck (Rak.) 254 (131+135,5), 4. Kos (Slovin.) 253,2 (135+129,5), 5. Wellinger (Něm.) 252,1 (132+126,5), 6. Kraft (Rak.) 248,3 (123+131), ...17. Koudelka (ČR) 224,9 (125,5+121). Průběžné pořadí Turné (po 3 závodech):

1. R. Kobajaši 857,6, 2. Wellinger 852,8, 3. Hörl 834, 4. Kraft 823,8, 5. Hayböck 809, 6. Lanišek (Slovin.) 807,3, ...25. Koudelka 597,2. Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů):

1. Kraft 809, 2. Wellinger 652, 3. Hörl a R. Kobajaši oba 511, 5. Paschke 493, 6. Geiger (oba Něm) 470, ...38. Koudelka 19.