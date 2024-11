Tysonův návrat do ringu nevyšel. Boxerská legenda prohrála s youtuberem Paulem na body

Je to pro mě víc, než kdyby se hodnotily medaile, říká Emmons po zisku Ceny Věry Čáslavské

„Je to pro mě veliká čest, protože je to trofej, která se uděluje spíš za přístup sportovce a ctění olympijských hodnot. A to je pro mě víc, než kdyby hodnotili jen medaile,“ říká Emmons.