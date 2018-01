U brankáře jde spíš o psychiku, říká házenkářský veterán Galia

Olympijské vítěze už čeští házenkáři na evropském šampionátu porazili. A v pátek večer se pokusí zaskočit obhájce titulu z kontinentálního mistrovství - Němce. Na úvod čtvrtfinálové skupiny chce ale hlavně národní tým potvrdit předchozí povedené výkony. V brance se na turnaji v Chorvatsku daří zkušenému Martinu Galiovi, který zanedlouho oslaví už devětatřicáté narozeniny. Varaždin/Chorvatsko 14:15 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český házenkářský brankář Martin Galia. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL | Zdroj: PA

„Český házenkářský nároďák vždycky zdobila parta a ta tady zůstala, navíc podpořená kvalitními trenéry," říká Martin Galia.

Martina Galiu stále baví jezdit na reprezentační akce a český brankář také potvrzuje sportovní dlouhověkost gólmanů. Vždyť jeho souputník Petr Štochl končil loni a byl ještě o tři roky starší.

„Já tenhle sport miluji, dělám ho od dětství a bojím se toho, že jednou nastane ten okamžik, kdy bude konec. Snažím se to co nejvíc oddalovat, ale jednou to přijde. Ještě se na to ale necítím a chtěl bych tu ještě pár let zůstat,“ říká Galia.

A na aktuálním mistrovství Evropy Martin Galia dokazuje, že ze svého brankářského umění rozhodně nic nezapomněl. Důkazem byl třeba famózní výkon proti olympijským vítězům z Dánska. A podobné momenty ženou brzy devětatřicetiletého gólmana dál.

„Když člověk něco zažije, tak to chce zažít podruhé a potřetí. Tu euforii v týmu, který je prostě taková rodina. Já si prostě zatím nedokážu představit, že bych bez kolektivního sportu mohl vůbec fungovat," přiznává český brankář.

Gólman v házené je podobně jako v jiných sportech specifický post, obvykle je tím posledním, kdo může zabránit soupeři, aby skóroval. A musí být odolný hlavně v hlavě.

„U brankáře nejde ani o tolik o fyzickou stránku, ale spíš o psychiku. On se musí koncentrovat od první do poslední minuty. Dirigovat obranu a soustředit se úplně na všechno," popisuje gólman české házenkářské reprezentace, který působí mimo hřiště velmi klidně, ale při zápase se dokáže rozparádit a vysvětlit hráčům jejich chyby.

„Jsou určité věci, které prostě musíte v zápase vyburcovat. Musíte dát svému týmu, ale i týmu, který je proti vám, najevo, že jste v tom zápase. V životě jsem myslím hodně klidný člověk, ale na hřišti chci vždycky odvést sto procent a snažím se to dostat i z ostatních hráčů," snaží se zkušený Martin Galia, aby všichni makali naplno.

A stejné to bude i v pátek od 18.15, kdy čeští házenkáři nastoupí na úvod čtvrtfinálové skupiny proti Německu.