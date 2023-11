VIDEO: Procházka titul v UFC nezískal, Pereira ho zastavil údery ve druhém kole a rozhodčí duel ukončil

Rozhodčí ukončil titulový duel, jenž byl vrcholem akce UFC 295, necelou minutu před koncem druhého z pěti kol. Šestatřicetiletý Pereira trefil o pět let mladšího Procházku tvrdě levým hákem a poslal ho k zemi.

ALEX PEREIRA KNOCKS OUT JIRI & AVENGES GLOVER



TWO TIME CHAMP ALEX PEREIRA #UFC295 pic.twitter.com/LVlm8iA7RF — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 12, 2023

Český bojovník se okamžitě dostal do kleku a zaklínil se do soupeřových nohou, Pereira ho však zasypal údery pravým loktem a sudí Marc Goddard souboj zastavil.

I když se část publika v hale podle reakcí zdálo, že rozhodčí duel ukončil příliš brzy, Procházka přiznal, že zastavení duelu 52 sekund před koncem druhého kola bylo na místě.

„Na konci to bylo správné, byl jsem mimo. Ale nikdy bych sám neskončil. Stane se, byla to velká lekce. Budu pracovat dál a vrátím se silnější. Děkuji Alexi za zápas, byla to dobrá lekce,“ ocenil Procházka soupeře v rozhovoru v oktagonu.

Zklamaný Jiří Procházka poté, co rozhodčí ukončil titulový zápas ve prospěch Brazilce Alexe Pereiry | Foto: ČTK/AP

Galavečer smíšených bojových umění v legendární newyorské hale tradičně sledovalo mnoho slavných osobností, mezi nimiž nechyběl bývalý americký prezident Donald Trump.

Titulu se vzdal

Procházkovi se nepodařilo znovu získat mistrovský pás UFC, který vybojoval loni v červnu v Singapuru po vítězství nad jiným Brazilcem Gloverem Teixeirou.

Odvetu naplánovanou na prosinec minulého roku musel rodák z Hoštěradic na Znojemsku odvolat kvůli vážnému zranění ramena a po dohodě s organizací se titulu vzdal.

Pod hlavičkou UFC v sobotu Procházka utrpěl po třech vítězstvích první porážku. V oktagonu poznal přemožitele poprvé od silvestrovského souboje v roce 2015, kdy ještě zápasil v japonské organizaci Rizin. Celkově má nyní bilanci 29 výher, 4 porážky a 1 remízu.

Procházkův přemožitel Pereira získal druhý titul v UFC. Bývalý elitní kickboxer získal téměř přesně před rokem právě v Madison Square Garden mistrovský pás ve střední váze, letos v dubnu však odvetu s Novozélanďanem Israelem Adesanyou prohrál a zamířil do vyšší váhové kategorie.

Bezprostředně po vítězství nad Procházkou vyzval Adesanyu k přesunu do polotěžké váhy, aby se mohli potřetí utkat o titul.