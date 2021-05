Prestiž českého MMA se zvyšuje. ‚Kvalitní bojovníci tu byli vždycky, je to o příležitosti,‘ shodují se experti

Ještě před rokem jméno Jiří Procházka znali jen skalní příznivci smíšených bojových umění MMA. Po druhém vítězství v elitní americké organizaci UFC se o bojovníka s přezdívkou Denisa zajímají další a další lidé doma i v zahraničí. Procházka tak podobně jako reprezentanti z populárnějších sportů dělá České republice velkou reklamu. Praha 18:07 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Procházka v souboji s Volkanem Oezdemirem | Zdroj: Reuters

„Když vyhrál v hlavním taháku večera UFC, tak jsem z toho měl pocit, že se pro Česko rodí nový Jágr, nový Hašek. Ohlas je obrovský a podle mě se s odstupem času dostaví ještě ve větším množství,“ řekl Radiožurnálu dlouholetý komentátor MMA Michal Petrgál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prestiž českého MMA se poslední dobou výrazně zvedá. Více v příspěvku Tomáše Petra

Výhra Jiřího Procházky nad Američanem Dominickem Reyesem vynesla českému bojovníkovi právo titulového zápasu v elitní organizaci UFC. V jiné váhové kategorii je po dvou soubojích zatím neporažen také David Dvořák.

Podle promotéra české organizace Oktagon Ondřeje Novotného jsou za současnými úspěchy roky tvrdé práce a v poslední době také lepší možnost mezinárodní konfrontace.

„Když Jirka předvede věc, kterou chce vidět celý svět, tak to ovlivní celé Česko. Najednou si všichni najdou, kde ta země leží, a během toho vyhledávání si všimnou i dalších českých bojovníků,“ podotkl Novotný.

VIDEO: Zápasník Procházka v UFC opět vítězí, Američana ukončil loktem ve druhém kole Číst článek

Procházkova druhá výhra v UFC má velký ohlas na sociálních sítích, a to nejen mezi ostatními bojovníky, ale třeba i mezi tenistkami.

„Najednou kouká třeba Bára Strýcová na MMA a stojí jí za to, aby dala na své sociální sítě zprávu, jak je Jirka skvělý, když vyhraje. Pak to zasahuje větší okruh lidí a do MMA scény pak proudí i víc peněz,“ připomíná Novotný.

V Česku podle Michala Petrgála vždy byli kvalitní bojovníci MMA, jen se o nich dřív tolik nevědělo. „To, co Jiří Procházka dokázal a co ještě v budoucnosti dokáže, je pro bojové sporty v Česku ta nejlepší reklama,“ dodal.

A ještě větší reklamu by MMA mohl Jiří Procházka udělat už na začátku příštího roku. Šampiona japonské organizace Rizin totiž čeká v americké UFC souboj o titul.