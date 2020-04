UFC ustoupila silnějšímu soupeři. Očekávaný galavečer nebude, zápasy na ostrově možná ano

Hlavním tahákem celé akce měl být souboj o titul v lehké váze mezi neporaženým šampionem Chabibem Nurmagomedovem a Tonym Fergusonem.

Jenže dagestánský zápasník už před časem informoval, že kvůli karanténě musí zůstat v Rusku a nemůže odcestovat do USA, kde se měl galavečer konat.

Organizace tak Fergusonovi dohodila náhradního soupeře, kterým měl být Američan Justin Gaethje. K tomu však také nedojde.

Ještě před pár dny to vypadalo, že galavečer UFC 249 bude:

Duel mezi Nurmagomedovem a Fergusonem se zdá být zakletý. Oba dva borci se měli v minulosti utkat už čtyřikrát, ale pokaždé ze souboje kvůli zranění jednoho z aktérů sešlo.

Prezident White nakonec však uvedl, že akci musel odvolat na žádost zástupců společnosti Disney, vlastníka televizní stanice ESPN, která zápasy UFC přenáší.

Ostrov pro zápasníky?

Nejprestižnější světová organizace MMA musela kvůli šíření nemoci covid-19 zrušit už čtvrtý galavečer.

Svou účast ještě před odvoláním turnaje odřekla také bývalá šampionka Rose Namajunasová, jejíž dva příbuzní koronaviru podlehli.

White má dál v plán uspořádat zápasy bez diváků na nejmenovaném soukromém ostrově. „Chystá se infrastruktura a rozjedeme to, co nejdříve to půjde,“ citovala ho agentura AP.