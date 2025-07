Ukážeme, že patříme mezi elitu, hlásí kouč mladých basketbalistek Pruša před startem mistrovství světa

Basketbalové léto v Brně pokračuje. Po ženském mistrovství Evropy tentokrát hala ve Vodově ulici přivítá světový šampionát dívek do devatenácti let. Šestnáct týmů je rozdělených do čtyř skupin, každý výběr tak postoupí do osmifinále a ve skupinové fázi se hraje jen o nasazení pro play-off. Jaké jsou další ambice českého týmu, to nechce trenér Viktor Pruša rozebírat. Brno 13:37 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Viktor Pruša povede české basketbalistky na mistrovství světa do 19 let | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Nalijme si čistého vína. Když se zeptáte patnácti ostatních účastníků turnaje, tak nás nikdo nebude predikovat jinam než na šestnácté místo. Určitě ale chceme ukázat, že tady nejsme jen pro to, že je šampionát v České republice a chceme ukázat, že na elitu máme,“ říká před startem světového šampionátu v Brně trenér českých basketbalistek do devatenácti let Viktor Pruša.

Naráží přitom na to, že loni jeho svěřenkyně hrály druhou divizi mistrovství Evropy a dokázaly postoupit do té elitní. Oproti loňskému roku ale připouští kouč také oslabení, které je v této věkové kategorii docela překvapivé.

„Amálie Štenclová a Ela Zídková. To jsou dvě hráčky, které by ve výběru byly, ale jedná se o holky, které už odmítly hrát basketbal na vrcholové úrovni. Nepodařilo se nám to i přes naší snahu zvrátit. Je to nějaký delší proces, na který my už na reprezentační bázi nedosáhneme,“ říká Pruša.

Silné soupeřky

Všechny týmy mají na mistrovství světa jistou účast ve středečním osmifinále. Pro domácí tým je los nepříjemný v tom, že patří do skupiny D, která se křížem utká se skupinou C, kde jsou favorité jako Francie či Austrálie.

„Mě skupina vedle vůbec nezajímá. Zajímá mě naše skupina a to, jak budou naše holky fungovat a prezentovat se jako tým,“ potvrzuje Pruša.

Zajímavé porovnání čeká české basketbalistky už v úvodním víkendu turnaje. V sobotu nastoupí proti Japonkám, v neděli proti Argentině. S mimoevropskými týmy přitom mají mladé Češky minimální zkušenosti. Co lze očekávat odhaduje jedna z reprezentantek Marie Hamzová.

„Japonky jsou velmi rychlý tým. Víme, na co se soustředit. Bude těžké to bránit, ale je důležité, abychom se s takovým stylem basketbalu také potkaly. Naopak proti Argentině to bude úplně jiné. Připravovaly jsme se na to měsíc, tak poznáme, zda na to máme nebo ne,“ dodává Hamzová.

Na závěr skupiny se Češky v úterý utkají s mnohem více známými Španělkami. Domácí tým odehraje všechny duely světového šampionátu basketbalistek do devatenácti let v hlavní hale ve Vodově ulici. Start utkání je vždy naplánovaný na 17.30.