Aby mohli soutěžit, musí se ruští sportovci vzdát svého státu, říká šéf České unie sportu

Budou kvůli ruské invazi na Ukrajinu sportovci z Ruska a Běloruska vyloučeni opravdu ze všech mezinárodních soutěží a závodů? Neměli by mít výjimku ti ruští sportovci, kteří válku na Ukrajině veřejně odsoudili? Může Rusko zvrátit rozhodnutí sportovních organizací u mezinárodní arbitráže? A jak se české sportovní svazy zapojují do pomoci Ukrajině? Tomáš Pancíř se ptal Miroslava Jansty, předsedy České unie sportu. Rozhovor Praha 23:15 2. března 2022

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Mluvíme o vylučování ruských sportovců a ruských týmů. Na druhé straně, když sledujeme, co se děje na Ukrajině, nebylo by vlastně tím nejsprávnějším řešením mezinárodní sportovní soutěže úplně přerušit? Není absurdní sledovat v televizi třeba v příštích dnech biatlon, byť bez ruských sportovců, a vědět, že někteří ukrajinští biatlonisté ve stejnou dobu střílí z opravdových zbraní proti ruským vojákům?

Velmi zajímavá otázka, nad kterou jsem také přemýšlel, ale když jsem zažil to, co jsem zažil s diskusí se západními federacemi, tak si to vůbec nedovedu představit, protože tam zase narážíme na peníze.

Pro mě je to jednoduché, my ruské sponzory nemáme. Vypovězení smluv je individuální záležitostí sportovních svazů, říká Miroslav Jansta

Ty peníze tam prostě jsou. Sponzoři vyžadují podmínky a to by opravdu muselo přijit velmi razantní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, které by tu situaci navodilo, protože to je největší příjemce peněz z olympijských her. A samozřejmě se sleduje, jak Mezinárodní olympijský výbor postupuje.

Nedovedu si to představit. Můžeme si myslet cokoli o ideálech fair play a o všem, ale je to opravdu o penězích, protože to se přesně teď vyskytlo v diskusích o bojkotu. Takže já si to nedovedu představit, ale myslím si, že lidsky máte hlubokou pravdu.

Na lyžařskou federaci navázala i Světová atletika, vyloučila Rusy a Bělorusy ze světových šampionátů Číst článek

Někteří konkrétní ruští sportovci veřejně válku na Ukrajině odsoudili: třeba biatlonistka Kuklinová, tenisté Medveděv nebo Pavljučenkovová, cyklista Pavel Sivakov. Je správné trestat i je?

No, je to kruté a je to tak. Když prostě reprezentují vlajku, tak co se dá dělat?

Na druhé straně, kdyby nereprezentovali tu vlajku, nebylo by možné nebo správné jim umožnit startovat jako neutrální sportovci?

Samozřejmě, jednoznačně. V těch individuálních sportech.

V individuálních sportech by tedy sportovec, který odsoudí válku, podle vás měl mít šanci nastupovat?

Musí se ale vzdát toho svého státu.

Jak to má udělat? Vzdát se občanství?

Klidně. Vždyť ta situace je vyhrocená, je to horká válka. Víte co, my tady pořád žijeme, jako že se nic neděje, ale ono se děje. Tam umírají lidé, tam se střílí na obou stranách, to může přeskočit kamkoliv.

Ta věc není vůbec jednoduchá, vyhrožuje se jadernými zbraněmi. Vnímám to jako v podstatě největší krizi od druhé světové války. Kdo byl na vojně a trochu tu válku a její pravidla zná... tak ta věc věc je velmi vážná a prostě tam může dojít ještě k takové eskalaci, jakou si ještě nikdo neumí ani představit.

Šéf Národní sportovní agentury vyzval k vyloučení ruských sportovců z evropských a světových turnajů Číst článek

Mluví se také o tom, že se tím míchá politika do sportu. Koneckonců i v tom prohlášení, o kterém jste mluvil - v prohlášení České basketbalové federace z konce minulého týdne. Vy sám uvádíte, že to prohlášení vydáváte s plným vědomím toho, že vždy, když se v historii míchaly sport a politika, nevzešlo z té situace nic dobrého. Není to opravdu nebezpečný precedens do budoucna?

No, to je jediné, o čem jsme vlastně přemýšleli. Ale je to horká válka, není to studená válka. To moje prohlášení ve čtvrtek, které jste citoval, v podstatě sedělo na studenou válku, kdy bylo důležitý, že se sportovci střetávali, že jezdili na do těch druhých států. Ale toto je horká válka, takže jsem přesvědčen, že ten Rubikon jsme překročili oprávněně.

Jste právník. Jste přesvědčen, že obstojí vylučování i u Mezinárodní sportovní arbitráže? Protože třeba ruský hokejový svaz už avizoval, že uvažuje o tom, že se odvolá k arbitráži.

Tak ať se odvolá, vždyť je to přece úplně jedno.

A myslíte si, že to obstojí?

Myslím si, že to neobstojí, protože je tady agresor.

To znamená, že to ruský hokejový svaz nezvrátí?

A i kdyby to zvrátil, tak přece morálně nikdy nemůže vyhrát. Normální země, normální člověk přece nemůže uvažovat... taková cynická žaloba. I kdyby ji vyhráli – protože právo nemá s morálkou nic společného, právo je chladné, studené – tak i kdyby se jim to povedlo vyhrát, tak si myslím, že ty pokuty a sankce všichni ti, kdo bojkotovali, rádi zaplatí.

Jak probíhalo rozhodování o bojkotu účasti ruských sportovců v rámci basketbalové asociace FIBA? POslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.