Válka na Ukrajině má první olympijskou oběť, zahynul dvojnásobný mistr Evropy ve vzpírání Pelešenko

Na kafi máme zákaz o olympijské kvalifikaci mluvit, říká kajakářka Paloudová o domluvě s Dostálem

„Navíc se na olympiádu kvalifikoval můj přítel Josef Dostál, takže bychom spolu měli krásný romantický pobyt v Paříži. To by bylo parádní,“ nemá Paloudová problém najít motivaci do závodů.