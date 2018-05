Jídelníček ultramaratonce? ‚Před startem hermelín, v cíli něco smaženého,‘ přiznává Dvořák

Jeho láska k extrémním tratím se zrodila na Slapech, kde působil v Měříně jako voják. I proto se jeho další ultravýkon odehraje v kulisách tamní přehrady.

„Bude to po proudu od jedné hráze ke druhé. Slapská přehrada je ve Vltavské kaskádě a nemá přítok,“ vysvětluje Dvořák.

Plánovaná trasa měří 43 kilometrů, doplavat chce ultramaratonec ještě za světla.

„Vychází to, že bych měl vyplavat přesně o půlnoci, abych to stihl. Teď musím začít trochu plavat. Od začátku roku mám uplaváno asi jen 15 kilometrů, takže teď to budou dva měsíce ve vodě,“ přibližuje v pořadu Host Lucie Výborné.

Na svých webových stránkách popisuje Dvořák výzvy, které plní. Přeplavání Slap zde ale ještě nenajdete. Extrémní záznamy odstartovala v roce 2013 výzva „Dvanáct dní po sobě jsem běhal trať delší než maraton“. Od tradičních vytrvaleckých výzev ale extrémního sportovce odrazují i náklady. „La Manche je strašně drahý. Jen kdyby byl sponzor.“

Největším Dvořákovým přáním je oběhnout celý svět. „Je to hodně vzdálený plán. Snažím se ho docílit tak, že běhám dlouhé běhy a upoutávám pozornost, aby mi sponzoři mohli věřit. Běhal bych tak 70 až 100 kilometrů denně, v noci normálně spal, mělo by to stačit na regeneraci.“

Vyžaduje extrémní běh speciální jídelníček? Při běhu jí Dvořák malé porce jídla, v jeho jídelníčku ale najdete i chléb se škvarky.

„Při běhu se mění chutě. Před startem běhám na hermelín, v cíli zase něco smaženého tučného, jsem hodně vypocený, nemám v sobě minerály a potřebuji do sebe dostat i ty nezdravé věci.“

Mezi 3. a 8. květnem uběhl ultramaratonec a extrémní sportovec Štěpán Dvořák 666 kilometrů na trase Karlovy Vary, Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc a Třinec. Běh dokončil 8. května v 10 hodin ráno. Během celého běhu naspal pouhé tři hodiny.

Štěpán Dvořák, hasič a vytrvalostní běžec (archivní foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas