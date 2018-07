Úniky na Tour de France by mohly být kratší, týmy mají nově méně členů

Peloton Tour projíždějící krásnými scenériemi Francie vytváří z cyklistického závodu působivou show. Pohromadě se ale jezdí nejen proto, že to dobře vypadá. Cyklisté v týmech mají přesně rozdělené úlohy, domestici chrání své lídry před větrem, obstarávají zásoby, jindy zas pomáhají při těžkých stoupáních.

Letos pořadatelé vrcholových závodů udělali změnu v pravidlech, a tak v jednotlivých týmech nebude devět závodníků jako doposud, ale pouze osm.

„Jsem zvědavý, jak to na Tour bude. Jsou tam rovinaté etapy, mají tam být kostky. Bývá to hodně nervózní, hodně pádů. Když tam některému týmu zůstanou dva tři lidi během prvních deseti dnů, tak ho to velmi oslabí,“ říká český cyklista Roman Kreuziger, který si nové tak vyzkoušel v květnu na Giru.

Každý pád, zranění a třeba i následné odstoupení ze závodu tak může mít velký vliv na týmové závodění.

Video od organizátorů Tour odkazuje i na dávné doby závodu, kdy se museli cyklisti vyhýbat autům a dávat si pozor třeba na napínáčky, které házeli lidé na silnici. Tour se logicky změnila a i 105. ročník má novinku, právě snížení počtu jezdců na tým.

21 etap, 3351 kilometrů

„V týmech si jsou moc dobře vědomi, že když mají o člověka míň, tak úniky, které dříve nechávali ujet o pět i deset minut, tak je v dnešní době drží na tři a až pět minut, protože vědí, že v závěru by při dojíždění mohly chybět síly,“ vysvětluje zkušený závodník.

„I to extrémní sjíždění by stálo spoustu sil, proto se to týmy snaží držet kontrolovanější než předtím,“ říká Roman Kreuziger, který stejně jako ostatní čeští cyklisti, letos na trati Tour de France nebude.

Závod začíná kvůli termínové kolizi z fotbalovým šampionátem o týden později a cyklisty čeká ve 21 etapách 3351 kilometrů. 8 etap tvoří roviny, dalších pět je zvlněných a šest horských. Pojedou se také individuální a týmová časovka.

Favoritem bude obhájce loňského vítězství Chris Froome z týmu SKY, kterého cyklistická unie zbavila podezření z dopingu. Konkurovat mu budou Australan Richie Porte z formace BMC či Kolumbijec Nairo Quintana z Movistaru.

