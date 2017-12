'Úplně všechny jsme brečely,' přiznává po senzační výhře nad Rumunskem házenkářka Hrbková

„Úplně všechny jsme brečely, protože takový úspěch. Samozřejmě jsme v to věřily, ale myslím si, že někde v podvědomí jsme si říkaly, že jestli to dokážeme, tak to bude mazec. Pak to mazec byl,“ nadšeně říkala pro Radiožurnál Michaela Hrbková.

Ta gólem jen několik sekund před koncem rozhodla o senzačním postupu. Hráčky včetně realizačního týmu se pak radovaly přímo na hřišti. A trenér Jan Bašný ocenil obrovskou touhu českých házenkářek po velkém úspěchu na šampionátu.

„Šly si za tím a věřily tomu, byl to jejich cíl v podstatě. Musím přiznat, že tomu věřily víc než realizační tým, možná víc než já. Nevím, nebudu mluvit za ostatní. Jak jsem říkal už několikrát, tenhle tým mě překvapuje neustále. Morální síla, která v těch hráčkách je, to je fantastický,“ uvědomuje si Bašný.

Euforie mezi hráčkami byla vidět z každého jejich gesta. A odhodlání pokračovat v úspěšné jízdě mistrovstvím světa se ještě umocnilo.

„Já se cítím tak, že tomu pořád nevěřím a bojím se, že se vzbudím, ale to je neskutečná euforie. Já vůbec nevím, co mám říct. Pro nás je to vážně úplně úžasný úspěch. Pojedeme dál, třeba až do semifinále dojdeme,“ překotně ze sebe dostávala gólmanka Petra Kudláčková, jedna z hrdinek utkání proti Rumunsku.

Aby se naplnil nejen její sen o semifinále a následném boji o medaile, musí Češky ve středu v Magdeburgu porazit Nizozemsko.