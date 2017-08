Ušetřily jsme energii, těší Slukovou. Los play off nesleduje, byla by prý zbytečně nervózní

Lépe nasazený pár Sluková – Hermannová si pochvaloval nejen tři výhry, ale také způsob, jak k nim došel. Tedy bez ztráty jediné sady. „Ušetřily jsme energii, což se bude hodit do dalších kol. Ve čtyřech ze šesti setů jsme povolily soupeřkám jenom nějakých deset jedenáct míčů, což se moc nestává,“ těšilo v rozhovoru pro Radiožurnál Markétu Nausch Sluková.

Společně s Barborou Hermannovou zažila suverénní jízdu základní skupinou. Tři vítězství ve třech zápasech má za sebou také pár Kristýna Hoidarová Kolocová – Michala Kvapilová. Jen s tím rozdílem, že pokaždé vyhrál až ve třetím setu. „Máme tři výhry, což se počítá. Sebevědomí nám nechybí, uvidíme, co nám přinese los,“ řekla Kvapilová.

Připomněla tak, že na světovém šampionátu v plážovém volejbale se pavouk pro play off netvoří dopředu daným nasazením ze skupin. Nausch Sluková prý los raději dopředu moc neřeší. O to se stará hlavně její trenér a manžel Simon. „Já los nesleduju ráda. Jsem pak zbytečně nervózní, takže se to určitě dozvíme od Simona,“ prozradila Nausch Sluková.

Po úspěšném vstupu do šampionátu mají v úterý oba české páry volný den. Vyřazovací část pro ně začne středečním kolem určeným pro 32 postupujících dvojic.