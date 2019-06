Bývalá hráčka USK bude viceprezidentkou v týmu NBA. Cashová bude mít v Pelicans na starosti skauting

Dvojnásobná olympijská vítězka a bývalá hráčka USK Praha Swin Cashová získala významnou funkci v basketbalovém klubu New Orleans Pelicans, kde bude viceprezidentkou basketbalových operací. Devětatřicetiletá mistryně světa z roku 2010 z České republiky bude mít na starosti skauting a dohled nad rozvojem hráčů. New York 11:54 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Swin Cashová (vpravo) v zápase WNBA | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

Pelicans za sebou mají nepovedenou sezonu NBA, v níž nepostoupili do play-off. V letní pauze je čekají důležité kroky. Na draftu 20. června mají první volbu a navíc musí vyřešit situaci kolem nespokojené hvězdy Anthonyho Davise.

V New Orleans angažovali Cashovou měsíc poté, co šéf NBA David Silver uvedl, že by v lize měly ženy dostávat více prostoru v důležitých rolích, jako jsou trenérky či rozhodčí.

Cashová získala třikrát titul ve WNBA. V letech 2003 a 2006 vyhrála soutěž s Detroitem, v roce 2010 se radovala se Seattlem. Kariéru ukončila před třemi lety.