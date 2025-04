Hrajeme s favoritem, ale nemáme strach, burcuje trenérka USK Hejková před semifinále Final Six

Basketbalistky USK Praha si v pátek zahrají o finále Euroligy s obhájcem posledních dvou titulů - tureckým Fenerbahce. S hvězdným týmem Pražanky sedmkrát v řadě prohrály, z toho dvakrát v této sezoně. Ani jedna tato porážka ale nebyla vysoká, a tak se podle trenérky Natálie Hejkové USK favorita nebojí. Zaragoza (Španělsko) 12:55 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistky pražského USK v pátek čeká v semifinále Euroligy hodně těžký soupeř - vítěz posledních dvou ročníků soutěže - Fenerbahce Istanbul | Zdroj: Profimedia

Basketbalistky pražského USK v pátek čeká v semifinále Euroligy hodně těžký soupeř - vítěz posledních dvou ročníků soutěže - Fenerbahce Istanbul.

„Ten druhý zápas se zase rozhodoval až na konci, tak víme, že nesmíme přestat hrát. Nestačí ani dvacet, ani 30 a ani 35 minut. Jsme připraveni na jejich hru. Samozřejmě, že hrajeme s favoritem celé soutěže, ale nemáme strach. Určitě rozhodne, kdo bude chtít vyhrát víc a jak se nám podaří udržet hvězdy,“ varuje před zápasem trenérka USK Hejková.

A že jich je v tureckém týmu požehnaně - belgické mistryně Evropy Emmou Mésemanovou s Julií Alemandovou, stříbrná Francouzka z olympiády Gabby Williamsová, nebo třeba bývalá německá hráčka USK Satou Sabalyjová.

K tomu dvě Američanky a pár tureckých reprezentantek. Fenerbahce tak bude mít určitě širší rotaci hráček.

„Myslím, že to bude hodně náročný zápas, jako vždycky s Fenerbahce. Jejich lavička je trochu jiná, než ta naše, ale určitě do toho dáme maximum,“ slibuje Gabriela Andělová, která by měla zastoupit zraněnou Maitou Cazorlovou na postu druhé rozehrávačky společně s Terezou Vyoralovou.

„Myslím, že letos nehrají tak, jako každý rok. My nemáme co ztratit a půjdeme do toho s tím, že je chceme potrápit, ne-li vyhrát,“ doplňuje Vyoralová.

Pokud by se to povedlo, taky by si Pražanky zahrály finále Euroligy poprvé od roku 2015. Od té doby šestkrát euroligové semifinále nezvládly. Utkání USK Praha - Fenerbahce začne v 17.30.