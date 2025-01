Úspěšný den pro české kamiony. Loprais vyhrál 7. etapu Dakaru, Macík už vede o více než dvě hodiny

Aleš Loprais slaví druhé etapové prvenství v kategorii kamionů na letošní Rallye Dakar. Český pilot dva dny po 45. narozeninách vyhrál sedmé dějství s téměř desetiminutovým náskokem před Litevcem Vaidotasem Žalou. Na 418 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce na trase se startem a cílem v Davadmí skončil těsně třetí Martin Macík, který zvýraznil náskok v čele průběžné klasifikace. Aktualizováno Davadmí (Saúdská Arábie) 15:42 12. 1. 2025 (Aktualizováno: 15:59 12. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Loprais vyhrál v kategorii kamionů sedmou etapu Rallye Dakar (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Martin Prokop zajel 17. čas a celkově se v kategorii automobilů drží stále dvanáctý. Premiérové prvenství v kariéře si připsal Brazilec Lucas Moraes. Lídrem zůstal Jihoafričan Henk Lategan, ale druhý Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie snížil manko na pouhých 21 sekund.

V motocyklové kategorii se v neděli Dušan Drdaj, Jaromír Romančík a Milan Engel seřadili od 27. místa. Drdaj, který je po odstoupení Martina Michka českou jedničkou, zaostal za vítězným Daniele Sandersem z Austrálie o rovnou půlhodinu. Podle svého týmu Cajdašrot absolvoval etapu se svalovou horečkou. V průběžném pořadí se nadále drží na 17. příčce.

Loprais navázal na triumf ze třetí etapy a připsal si patnáctý etapový primát v kariéře. Na třetím místě celkového pořadí se přiblížil k druhému Mitchelu van den Brinkovi na rozdíl necelých 23 minut. Nizozemec s obhájcem prvenství Macíkem prohrál i kvůli technickým potížím o více než 18 minut a jeho ztráta už přesáhla dvě hodiny. Martin Šoltys dojel v etapě desátý a celkově je dál čtvrtý.

Just Mitchel Van den Brink, enjoying some dunes. Turning sand into a playground, Dakar style.#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/iJZUjvQrem — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2025

„Jeli jsme si to svoje. Od začátku nám trošku ujížděl Mitchel, my jsme ho pak ale docvakli v dunách, protože jsme tam byli rychlejší, ale nevím proč,“ uvedl Macík na sociálních sítích. Po preventivní zastávce, která neodhalila žádné potíže, znovu dostihl Mitchela.

„Spadl mu řemen, zastavili jsme u něj, ale pokračoval za námi. Bylo to hodně rozbitý, strašně šutrů. Navigace byla opět náročná, ale (navigátorovi) Františkovi budeme říkat mistr František 'Neztratil' Tomášek,“ dodal Macík.

‚Úplný blázinec‘

Prokop byl o 21 minut a 24 sekund pomalejší než Moraes, který je nově na 13. místě jeho sousedem v celkové klasifikaci. Na první desítku ztrácí český jezdec stále mírně přes půl hodiny. Průběžně vedoucí Lategan tentokrát Prokopa porazil jen o 101 sekund a s Rádžím prohrál o bezmála sedm minut.

„Byl to nářez. Etapa jako taková, protože to bylo složené z měkkého písku a hodně kamení. Počasí bylo bláznivé, hodně pršelo, do toho svítilo slunko, prášilo se. Prášilo se v dešti... Úplný blázinec,“ líčil Prokop na sociálních sítích.

„Největší výzva ale byla navigace. Asi po necelých 200 kilometrech se to tam začalo motat, najednou jelo auto proti nám a pak další a další, což neznačilo nic dobrého. Hledal se tam jeden výjezd, nedařilo se to spoustě lidem. My jsme tam najeli asi 15 kilometrů navíc, pak jsme výjezd našli a společně se třema toyotama jsme ujeli ostatním a chvíli otevírali trať, což bylo neskutečný,“ řekl.

Sanders si připsal mezi motocyklisty už páté etapové prvenství. Vede s náskokem 15:33 minuty před Španělem Toshou Schareinou, který tentokrát zajel třetí čas a jeho manko na lídra se prohloubilo o téměř čtyři minuty.