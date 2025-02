Už abychom se s týmem sešli. Času do kvalifikace moc není, těší se nový trenér českých házenkářek

Měsíc po překvapivém konci norského kouče Benta Dahla, který zamířil k reprezentaci srbských házenkářek, se novými trenéry národního týmu žen stali Tomáš Hlavatý a dosavadní asistent Daniel Čurda.

„Tomáš Hlavatý a Daniel Čurda jsou trenéři, kteří propojují zkušenosti z mužské a ženské házené. Zároveň do trénovaní vnáší moderní metody. A jejich vize cílí na dlouhodobý rozvoj ženské házené. Včetně výchovy talentovaných hráček. Nejdůležitější je, že spolupracují s kluby,“ vysvětluje volbu prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Chuť do nové práce má slovenský kouč Tomáš Hlavatý, který bude nyní fungovat na lavičce české házenkářské reprezentace. „Už se nemůžu dočkat, protože co se stalo v posledních týdnech u mě v klubu bylo špatné. Tak mám velký entuziasmus, abychom se už střetli s týmem a začali pracovat. Takže v každém případně se velmi těším na první kontakt s týmem,“ zmiňuje Tomáš Hlavatý své poslední působení v norském Kristiansandu, který nedávno kvůli finančním problémům zkrachoval.

Cílem vyřazovací fáze na MS a ME

U české reprezentace by pak chtěl devětatřicetiletý slovenský trenér mimo jiné posilnit týmové hodnoty a osobní rozvoj hráček. „Samozřejmě chtěli bychom přidat některé herní aspekty a bude to o vylepšování, nějakých detailech, pár věcích, které bychom chtěli přidat, ale toho času do té kvalifikace není moc,“ zmiňuje Hlavatý kvalifikaci o světový šampionát, který bude v letošním roce hostit Německo a Nizozemsko.

O účast na závěrečném turnaji si Česky na začátku dubna zahrají v baráži proti Ukrajině. „Ten tým má rozhodně sílu na to aby se pravidelně účastnil šampionátů. Na mistrovství Evropy i světa, chceme, aby tým prostě bojoval o postup do vyřazovací fáze a to by mělo být naším cílem, nebo mým cílem, já to takhle vnímám. A myslím si, že tohle to, co chceme,“ říká bývalý asistent a nově jeden z dua hlavních trenérů ženské házenkářské reprezentace Daniel Čurda, který stejně jako Hlavatý podepsal smlouvu u národního týmu do konce roku 2027.