Už asi dva roky jsem se nezlepšil, lituje plavec Micka. V závěru patnáctistovky mu došly síly

Za českým rekordem jsem zaostal o více než dvě sekundy. To vás asi hodně mrzí.

Jo, to mě mrzí. Věřil jsem, že to bude mnohem lepší výkon než včera, ale bohužel to nevyšlo. Začátek jsem rozjel o hodně rychleji, od začátku druhé třetiny jsem se snažil víc makat a víc do toho šlapat. Ale ke konci mi hrozně došly síly, tam už jsem jel na morál, bylo to hrozné.

Micka na plaveckém ME medaili nezískal, v závodě na 1500 metrů skončil šestý Číst článek

„Pomáhal“ vám nějak Christiansen, který zase plaval vedle vás, ale pak se odpoutal?

Říkal jsem si, že ze začátku to nesmím přepálit, jak mi říkala trenérka. Tak jsem se snažil jet v mírném závěsu za ním, pak jsem se s ním snažil jet na stejné vlně. Věděl jsem, jaký má osobák a že pokud chci zaplavat skvělý čas, musím jet s ním, bohužel jsem ho nedokázal uviset.

Mrzí mě to, už asi dva roky jsem se v téhle disciplíně nezlepšil. Ale je to sport, jednou to vyjde, jednou ne. Bohužel mi to poslední dobou nevychází vůbec, to mě hrozně mrzí. Teď si budu muset odpočinout a v lednu zas do nové práce.

Stejně jako v létě při MS v dlouhém bazénu v Budapešti bylo semifinále lepší než finále. Jaká je příčina?

Nevím, to musím probrat s trenérkou. Nevím, jestli jsem to už psychicky neunesl, ale to si nemyslím. Hecoval jsem se v hlavě, chtěl jsem makat, ale nevyšlo to.

Každý dá najevo frustraci jinak. Z rozhovoru s Janem Mickou po 6. místě na ME teď musím stříhat sprostá slova a budu doufat, že ze 7 minut vzniknou aspoň 2 s celými větami vysílatelnými na @Radiozurnal1 — Martin Charvát (@matycharvat) 15 December 2017