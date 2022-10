‚Problém by to samozřejmě byl.‘ Reprezentanty uzavření Podolí neohrozí, školy ano, zní ze svazu

Česká unie sportu (ČSU) v úterý oznámila, že na základě právní analýzy hrozí, že kvůli vysokým cenám energií bude muset od 1. ledna 2023 uzavřít plavecký stadion v Podolí. Společně se sportovním centrem v Nymburce totiž bazén nesplňuje podmínky pro zastropování cen. „Většina reprezentantů v Podolí netrénuje, ale problém by to samozřejmě byl," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška. Praha 17:34 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavecký stadion Podolí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zastropování cen energií se plošně vztahuje na sportoviště, která jsou v majetku obcí, krajů nebo státu.

Plaveckému stadionu v Podolí a centru v Nymburce hrozí uzavření, nespadají pod energetický strop Číst článek

Pokud by, jak uvádí unie sportu, skutečně došlo k uzavření podolského bazénu, nebyla by to podle Ryšky pro reprezentanty zase až taková katastrofa, ale spíš problém pro školy a veřejnost.

„Většina reprezentantů v Podolí netrénuje, ale problém by to samozřejmě byl. Neznám přesně počty České unie sportu a nevím, jestli to nebudou mít kompenzované jiným způsobem. Mé informace jsou takové, že drtivé většiny bazénů v Česku se zastropování cen energií týká, ale co se týče Podolí, tak nevím. V každém případě by to problém byl, protože Podolí je pro nás důležitý bazén,“ vysvětlil předseda Českého svazu plaveckých sportů.

Na dotaz, jestli se svazem vedení České unie sportu diskutovalo nad hrozící uzavírkou bazénu, odpověděl, že ne, protože se informaci dozvěděl teprve před pár dny.

„Vůbec. Já jsem se to dozvěděl z novin v úterý,“ vysvětlil Ryška.

Proč hrozí uzavření? ČUS zjistila, že u dvou ze tří sportovních areálů, které provozuje (plavecký stadion v Podolí, sportovní centrum v Nymburce a lyžařský areál Zadov), podmínky nesplní. Cenu elektřiny bude mít zastropovanou jen v lyžařském areálu Zadov, který je připojen na hladině nízkého napětí, protože trafostanice je v majetku distributora. V případě podolského bazénu a nymburského sportovního centra vlastní trafostanice ČUS, takže se jedná o připojení na vysokém napětí.

Problém pro školy

Podle Ryšky využívají reprezentanti spíš jiné bazény, ale komu by taková situace primárně zkomplikovala život, by byly především vysoké školy a plavecké kluby.

„Reprezentanti trénují všude možně. Hodně se jich připravuje na Strahově, na Šutce, a pak reprezentanti trénují i v Pardubicích, v Chomutově, v Brně a Ostravě. V podolském bazénu trénují některé pražské kluby, ale hlavně tam máme spoustu mezinárodních závodů a bylo by to svým způsobem neštěstí.“

Sportoviště duchů. ‚Smutný pohled, počítáme ztráty,‘ říkají provozovatelé dosud uzavřených areálů Číst článek

„Mělo by to vliv hlavně na vysoké školy a klub Bohemians Praha, ti tam trénují dost a dotklo by se jich to významně, což by nebylo dobré, protože to jsou velmi dobré kluby,“ vysvětluje Ryška.

„Drtivá většina bazénů je v majetků obcí, ty to zastřešení mají, mají to i sportoviště v majetku spolků. ČUS je velký podnik, takže si to musí spočítat a nevím, jakým způsobem by jim mohla vláda pomoci,“ uzavírá předseda Českého svazu plaveckých sportů Ryška.

Podolský bazén, ale i další sportoviště se v posledních letech potýkaly s provozními problémy především během koronavirové krize, kdy musel být jejich provoz buď výrazně omezen, nebo úplně přerušen.