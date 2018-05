V Austrálii po hrách Commonwealthu pátrají po padesáti sportovcích a funkcionářích

Australské úřady podle agentury Reuters hledají padesát sportovců a funkcionářů, kteří nelegálně emigrovali do Austrálie během dubnových her Commonwealthu konaných ve městě Gold Coast. Přes dvě stovky dalších účastníků her už zažádaly o azyl.

Gold Coast 19:10 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít