V budoucnu chci ještě dosáhnout na double třeba na Světovém poháru, říká Prskavec po olympijské sezoně

Zažil velké olympijské zklamání, ale nakonec může Jiří Prskavec hodnotit sezonu s úsměvem. Jako prvnímu vodnímu slalomáři se mu povedlo v jednom roce vyhrát závod Světového poháru na kanoi i na kajaku. A to kajakové vítězství z finále seriálu ve španělském Seu je v jeho okolí i po týdnu stále cítit. Praha 16:13 30. září 2024

„Vyhrál jsem tam trochu smradlavý sýr, je to takový koláč sýrů. Dal jsem ho do ledničky k nám do karavanu. Byli jsme ještě týden na dovolené, takže on vyzrál. Teď jsem ho doma vyndaval z ledničky, v karavanu jsem den větral a pořád smrdí. Už se těšíme až ho sníme. Jsou ho asi tři kila, takže to ve dvou nesníme. Když k nám přijde dostatečný počet lidí, tak to nařežeme na prkénko a pak se to sní,“ přiznává Prskavec.

A až se tak stane, třeba si ještě Jiří Prskavec vzpomene i na pařížské zklamání. V klasickém vodním slalomu skončil v olympijském roce osmý a v kajakkrosu vypadl ve čtvrtfinále. Novou olympijskou disciplínu nemá v lásce, netrénuje ji, nastoupil do ní jen proto, že žádný jiný Čech vzhledem ke kvalifikačním kritériím nesměl. Přesto dostal od fanoušků desítky kritických, vyčítavých zpráv, že prý do závodu nešel naplno.

„Mrzelo mě, že nehodnotí můj slalom, ale nějaký kros, který nechci, aby mě definoval jako závodníka. Bylo to pro mě těžké a nějakou dobu mě to trápilo,“ říká Prskavec.

Ani to ale českého olympionika nezastavilo a naopak vše bral jako novou výzvu. „Když se zpětně podívám na celou kariéru, tak mě nejvíc posunuly prohry. Vždy mě něco posunulo a nakoplo dál. Ještě bych chtěl, aby se mi povedlo dát double na světovém závodě. Nemusí to být mistrovství světa nebo olympiáda. Stačil by mi i ten Světový pohár, abych dokázal vyhrát jak na singlu, tak na kajaku. Na to bych chtěl ještě dosáhnout,“ říká kajakářsko-kanoistický obojživelník Jiří Prskavec, kterého ještě před odpočinkem a zimní přípravou čeká exhibiční závod v Číně.