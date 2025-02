V duelu Olomoucka s Brnem vypověděly službu časomíry na koších. Situaci zachraňoval hlasatel

Utkání 4. kola nadstavbové skupiny A1 basketbalové NBL mezi Olomouckem a Brnem ovlivnila netradiční závada. V olomoucké Čajkaréně před utkáním přestala fungovat elektronická tabule a také časomíry na koších, které zobrazují zbývající čas na útok. Hráčům tak napovídal pouze hlasatel, který oznamoval zbývající čas přes mikrofon. Tomu se po zápase divil i trenér Brna Martin Vaněk. Olomouc 13:52 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při duelu Olomoucka proti Brnu nefungovala v hale světelná tabule se statistikami (ilustrační fotka) | Zdroj: Profimedia

„Na takové úrovni jsem to ještě nezažil. Nebylo to jednoduché. Nevidíte čas, nevidíte odpočet čtyřiadvaceti vteřin, fauly a další věci. Vážím si toho, že naši hráči udrželi koncentraci, tolik se na to nesoustředili a neovlivnilo je to výrazně v zápase. Příjemné to není, ale třeba z utkání přípravek jsme na to zvyklí, tak se nám trochu obnovila nějaká vzpomínka,“ uvedl s lehkým úsměvem trenér basketbalistů Brna Martin Vaněk po utkání v Olomouci, které jeho tým vyhrál 80:74.

Těsně před zápasem vypověděla službu elektronická tabule se zápasovými údaji i časomíry na koších zobrazující zbývající čas na útok. Ten tak po pěti vteřinách vždy hlásil hlasatel do mikrofonu.

„Bylo to celkem dobře vyřešené. Komentátor hlásil dost nahlas. Nebyl to problém, nemuseli jsme se dívat nahoru na tabuli, ale vše jsme vnímali sluchem. Je to rarita, stát se to může,“ komentoval nenadálou situaci olomoucký kapitán Adam Goga.

On se s tím dle jeho slov popasoval, naopak brněnskému křídelníkovi Richardu Bálintovi nefunkční technika poměrně vadila.

„Není to úplně příjemné, když vám ze stolku hlásí patnáct, pak pět vteřin a uvědomíte si, že musíte střílet. Útoky máme rychlejší, takže problém nebyl. Rozhodně to ale nebylo nic příjemného,“ podtrhl Bálint fakt, že hráči často museli svůj útok zbytečně uspěchat, aby jim náhodou nedošel čas.

Jeho slova potvrdil i pivot Olomoucka Dominik Žák, který navíc v bouřlivé atmosféře jen stěží stíhal hlasatele vnímat. „Sice nám od stolku hlásí čas, ale v zápalu hry úplně nelze vnímat vše. Křičí celá hala, takže úplně nelze slyšet, že vám zbývá dvacet nebo patnáct vteřin na střelu. Možná jsme některé útoky uspěchali, protože jsme si mysleli, že už hrajeme dlouho,“ říkal po utkání pivot Olomoucka.

Zapisovatelé u stolku si museli pomáhat aplikací v mobilu, která nahradila klasický odpočet 24 sekund na útok, a pomocí ní hlasateli napovídali. Celá situace znovu otevřela otázku, jak moc je v podstatě školní tělocvična gymnázia Čajkovského nedostatečná pro pořádání utkání nejvyšší basketbalové soutěže. Ve městě ale žádná jiná odpovídající sportovní hala není.