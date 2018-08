V Evropě čeští softbalisté vládnou, ale světová špička je ještě dál

Čeští softbalisté jsou sice nejlepší v Evropě, ale světová špička je ještě o kousek dál. Poznali to i ve svém úvodním zápase na Interkontinentálním poháru v Praze proti Argentině, se kterou jasně prohráli. A to jsou na turnaji ještě papírově lepší týmy - třeba Nový Zéland nebo Japonsko. Praha 9:50 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 30468182088_8ca5a277_180829-104947_tat.jpg | Foto: Grega Valancic | Zdroj: Česká softballová asociace

Když se českým softbalistům povedl odpal, fanoušci to ocenili hlasitým potleskem. Úspěšnější ovšem byli Argentinci, kteří po čtyřech směnách vyhráli 10:0.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Evropě čeští softbalisté vládnou, na světovou elitu na Interkontinentální poháru ale zatím nestačí

„Mají hodně kluků, kteří jsou zvyklí hrát třeba v Americe, a o to víc vidí dobrých nadhazovačů a hrajou trochu víc dobrých zápasů než my,“ popisoval nadhazovač Jonáš Mach, v čem Česko za Argentinou a dalšími týmy ze světové špičky zaostává. Další důvody přidal reprezentační trenér Tomáš Kusý.

„Jsme zvyklí hrát doma, ale to jsou evropské zápasy, kde jsme favoriti, kdežto tady je to světové a je to pro nás trochu jiný tlak, takže se s tím musíme vyrovnat,“ řekl Kusý.

Navzdory výsledku si fanoušci bavili. Tribuna ve Svoboda Parku v pražských Bohnicích byla úplně plná. A český tým věří, že diváky v dalších zápasech potěší přeci jen víc, i když většina soupeřů je ve světovém žebříčku výše postavená.

„Je to prostě turnaj. Mohlo se stát, že nám to dneska nešlo a že zítra budeme hrát úžasně. Nebo třeba zjistíme, že opravdu ještě musíme na něčem zapracovat. Je to prostě sport,“ říká nadhazovač Jonáš Mach.

„Doufejme, že se v průběhu turnaje zlepšíme, vyrovnáme se ostatním týmům a dokážeme vyhrát nějaké důležité utkání,“ dodává trenér Tomáš Kusý.

Světový softball se v Praze hraje až do soboty, kdy jsou na programu zápasy o umístění.