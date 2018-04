V hlavní roli LeBron. James připravil Washington o 17bodové vedení, Satoranský hrál 15 minut

Basketbalisté Washingtonu přišli v poslední čtvrtině zápasu v Clevelandu o sedmnáctibodové vedení a prohráli v NBA sedmé z posledních devíti utkání. Cavaliers se vrátil na lavičku po zdravotních potížích kouč Tyronne Lue a dovedl svůj tým k vítězství 119:115. Hlavní postavou na palubovce byl LeBron James autor 33 bodů, devíti doskoků a 14 asistencí. Cleveland 7:31 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James byl ve čtvrté čtvrtině neuhlídatelný | Foto: Ken Blaze-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V dresu Wizards nastoupil jako střídající hráč na 15 minut Tomáš Satoranský. Jako třetí nejvytíženější náhradník trefil svou jedinou střelu za tři body a zaznamenal pět bodů, dva doskoky, čtyři asistence a blok.

Washington nestačil na nejlepší tým NBA Houston, Satoranský začal jako náhradník a dal osm bodů Číst článek

Rozhodující fázi v závěrečné sedmiminutovce ale utkání pouze přihlížel z lavičky. Po trojce Bradleyho Beala, na kterou nahrával odchovanec USK Praha, necelých osm minut před koncem měli hosté k dispozici vedení 104:87.

Jenže pak to na sebe začal brát hvězdný Lebron James, který v tomto úseku hry dal sám 13 bodů, dirigoval a vybízel ke skórování i své spoluhráče. Ještě tři minuty před koncem měli domácí dvouciferný náskok, nicméně pak předvedli Cavaliers sérii 10:0.

Do vedení šli ale až po trestných hodech po faulu Johna Walla, který pak svůj pokus nedal a v poslední akci ztratil míč. I tak byl ale nejlepším střelcem svého týmu, když dal 28 bodů a 14krát asistoval. Beal přidal 19 bodů, Otto Porter 18.

„Když jsem na hřišti, každou akci se snažím hrát tak, aby z ní byly body. Nezáleží, jaký je aktuální stav v tu danou chvíli. Takhle to mám vnitřně nastavené,“ vysvětloval zámořským novinářů třiatřicetiletý James, který se se svým týmem začíná před play off zase dostávat do formy. Vyhráli deset z posledních jedenácti zápasů.

LeBron shows off crazy vision for the #AssistOfTheNight pic.twitter.com/0L4nw8eZh5 — NBA (@NBA) 6 April 2018

„Říkal jsem to už před rozskokem, teď to zopakuji a nedivil bych se, kdybych to samé říkal i za pět let,“ začal kouč Washingtonu Scott Brooks. „Je to (James) nejlepší hráč v lize a dokazuje to každý večer v NBA. Takový se objeví jen jednou za čas.“

Cleveland po páté výhře v řadě zůstává v tabulce Východní konference třetí. Washington také pozici nemění a je sedmý, protože osmé Milwaukee doma také nezvládlo koncovku a nakonec nestačilo na Brooklyn 111:119. Pátou příčku si pojistila Indiana, která zvítězila nad obhájci titulu z Golden State 126:106. Chorvat Bojan Bogdanovič minul jen dvě střely z pole, zatímco proměnil šest tříbodových pokusů a dostal se na 28 bodů.

Pozici nejlepšího týmu v NBA uhájil Houston, který v souboji s třetím týmem západu Portlandem sice celou dobu vedl, ale vítězství si zajistil až 0,8 sekundy před čtvrtou sirénou, kdy se trefil rozehrávač Chris Paul. Čtvrtý Utah si doma došel v poklidu pro triumf 117:95 nad LA Clippers, kteří na postup do vyřazovacích bojů ztrácí z 10. příčky dvě výhry na osmé New Orleans.

NBA:

Cleveland - Washington 119:115 (za hosty Satoranský 5 bodů, 2 doskoky, 4 asistence), Denver - Minnesota 100:96, Houston - Portland 96:94, Indiana - Golden State 126:106, Milwaukee - Brooklyn 111:119, Utah - LA Clippers 117:95.