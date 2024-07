‚V květnu Pastrňák, v červenci my.‘ Účastníci Sokol Gala si užili ovace tisíců diváku v O2 areně

V květnu slavili v pražské 02 aréně čeští hokejisté a teď se podobně ohlušujícího aplausu dočkali na stejném místě i Sokolové. Na akci s názvem Sokol Gala, stejně jako na slavnostním průvodu Prahou, byla výjimečná atmosféra. Praha 12:21 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí doprovodného programu byl kromě akce Sokol Gala i průvod Prahou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z hlavních bodů doprovodného programu 17. všesokolského sletu byla opět akce Sokol Gala. V zaplněné pražské O2 aréně se při ní představili výkonnostní sportovci, kteří během zhruba dvouhodinového večerního programu ztvárnili celý příběh Sokola od jeho počátků v roce 1862.

„Nic takového jsem nezažil. Když jsme se sem v době konání hokejového šampionátu přihlásili, říkal jsem klukům: ‚zítra Pastrňák a v červenci my‘. A oni řekli, že do toho jdeme. Byla to pecka. Byl jsem tu už na minulém Sokol Gala jako divák a bylo to stejně nabíjející. Přál bych to každému,“ povídal nadšený Milan z Ústí nad Labem.

Společně s dalšími muži a dorostenci si vyslechl ohlušující aplaus v místech, kde v květnu slavili čeští hokejisté zlato ze světového šampionátu.

Sportovci v O2 areně připomněli zakladatele Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, a přes formování Československa, olympijské zlato Aloise Hudce, zániku a znovuzaložení se dostali až po moderní éru Sokola. Námět měl na starosti ředitel sokolského odboru sportu Jan Haupt.

„Před dvanácti lety jsem tancoval na Sokol Gala a bylo to skvělé, když mi tleskalo 12 tisíc diváků. Je to projekt odboru sportu České obce sokolské, který v novodobé historie nemá konkurenci. Letos je to zakomponované do příběhu díky uměleckému režisérovi Danu Komarovovi,“ mluví Haupt o režisérovi z Cirku la Putyka.

Průvodu Prahou se zúčastnili sokolové z celého světa | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sokol Gala je součástí sletového týdne počtvrté v historii a podle počtu diváků patří k vrcholům celé akce. „Kdybych mohl nafouknout halu o 5 000 míst, vstupenky bych udal. Lidé, kteří mají čest být v O2 areně na Sokol Gala, jsou primárně účastníci sletu, sokolové, kteří se připravovali na všesokolský slet. V rámci přípravy jim bylo umožněno podívat se na kulturní, sportovní a umělecký program,“ doplňuje Haupt. Hromadné skladby jsou na programu ve čtvrtek večer a v pátek odpoledne.