V našich podmínkách je to malý zázrak, říká o osmém místě házenkářek trenér Bašný

Už dlouho se nestalo, aby výkony českého házenkářského týmu tak zaujaly širší okruh sportovních fanoušků. Ženská reprezentace to nejméně od pondělí do středy dokázala. Na mistrovství světa se probila až do čtvrtfinále, a vybojovala tak nejlepší výsledek od rozdělení federace se Slovenskem. Kodaň 23:08 16. prosince 2017

„Já si myslím, že dostat se mezi osm nejlepších týmů na světě je v podmínkách, ve kterých česká házená je, takový malý zázrak. Profesionální hráčky v Česku bychom napočítali na prstech jedné ruky,“ popisuje realitu reprezentační trenér Jan Bašný.

Čtyřiapadesátiletý kouč od svého nástupu k týmu před více než sedmi lety zatím dokáže postupnými kroky posouvat ženský národní tým stále výš ve výkonnostní hierarchii. A dokáže obměňovat kádr.

„To je mimo jiné zásluha i klubů, mládežnických klubů a mládežnických trenérů, díky nimž máme ve chvíli, kdy potřebujeme obměnit tým, kam sáhnout. Nevím, jak dlouho to bude trvat a jestli bude ještě v další generaci z čeho brát,“ říká o české házené Bašný.

Aktuálním vrcholem ženské házenkářské reprezentace byla výhra v play-off nad silným Rumunskem a nakonec osmé místo na mistrovství světa.

„Myslím si, že to byl hodně důležitý krok ve vývoji týmu. Konečně si holky na hřišti potvrdily to, že se s velkými týmy dá hrát i vyhrát,“ pochvaluje si Bašný.

Češky se teď ale dostaly do pozice, ve které musí svoje výsledky obhajovat a dokázat, že nešlo o ojedinělý moment. A pracovat i na budoucnosti. K tomu může výrazně pomoct právě současný úspěch.

„Doufám, že jsme házenou trochu zpropagovaly. Po zápase s Rumunskem jsme měly skvělé ohlasy, tak doufám, že malé děti budou chtít začít hrát házenou a že motivujeme hráče, kteří už hrají, aby na sobě makali a aby si třeba taky jednou zahráli čtvrtfinále mistrovství světa,“ doufá jedna z nejlepších českých házenkářek posledních let Iveta Luzumová.

Kapitánka národního týmu se dokázala prosadit v zahraničí a získala si respekt. Je tak jedním z pozitivních příkladů pro mladé hráčky. A trenér Jan Bašný by byl rád, aby nejen nadějné házenkářky motivovaly také současný výsledek a výkony z mistrovství světa

„Myslím, že kluby a Český svaz házené by toho měly co nejrychleji využít, protože obraz, který ten tým ukázal nejen na hřišti, ale i mimo něj, je velice pozitivní. Hned teď by se mělo začít pracovat na tom, abychom přivedli do klubů víc dětí,“ říká kouč, který žije ve Francii a má odtamtud zkušenosti na klubové úrovni s trénováním ženských i mužských týmů.