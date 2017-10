V práci thaibox nepoužívám, ale víc si věřím. Trutnovský policista Jakub Klauda je mistrem Evropy

„Když jsem tam byl před rokem, neměl jsem na sobě takové břemeno, že musím uspět. Ale povedlo se mi to vyhrát a letos jsem to musel nějak obhájit, což se mi naštěstí povedlo,“ řekl Radiožurnálu thajboxer Jakub Klauda po vítězství na ME organizace IFMA v kategorii do 91 kilogramů.

Obhajoba nebyla automatická. Přestoupil jste z kategorie do 86 kilogramů do kategorie do 91 kilogramů. To asi přineslo i jiné soupeře.

Po minulém roce jsem přestoupil do kategorie do 91 kilogramů kvůli Světovým hrám. Všechny soupeře, co tam byli, jsem znal a porazil jsem je. Jelikož mám skoro dva metry, tak je to pohodlnější. Do 86 kilogramů ani nevypadáte dobře, spíš jako nemocný.

Dá se říct, jaký zápas byl na ME nejtěžší?

Nejvyrovnanější asi bylo semifinále s Jakobem Stybenem. Jak mi ho nalosovali, bral jsem to jako malé finále.

Kde je vaše největší zbraň? Dlouhé ruce? Nebo práce nohou?

Je to kompletní, ale mojí největší doménou je tlak, pod který dokážu soupeře dostat. To je moje největší zbraň.

Cestování do zahraničí a příprava něco stojí. Přijde titul mistra světa vhod i z ekonomické stránky?

Peníze mi to nepřináší, veškerou přípravu si financuju sám. Normálně pracuju a pomáhá mi přítelkyně plus něco rodina.

Vy jste policista, pomáhá vám thajský box ve vaší práci? Nebo se musíte kontrolovat, když přijde vážnější situace?

Naštěstí jsem nebyl v situaci, kdy bych to musel extra použít. Ale určitě je to výhoda, člověk si víc věří, je klidnější. Ze zákona můžu na reprezentační výjezdy jet, takže pro mě je tahle práce určitě přínosem.

Co vás čeká ve sportu dál?

Možná se domluví nějaký profizápas, pak bude MS v Mexiku, to bude vrchol sezony.

Minule jste byl druhý. Je výzva tentokrát přivézt zlato?

Kdyby to zas cinklo, i třeba o jednu příčku výš, bylo by to fajn. Uvidíme, jak to půjde.