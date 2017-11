V Praze bylo oficiálně zahájeno zasedání ANOC, jeho účastníci se projedou i na osmiveslici

Setkání národních olympijských výborů oficiálně zahájili bývalý krasobruslař Tomáš Verner a tenistka Andrea Hlaváčková.

„Samozřejmě tam ta nervozita byla, většinou tam je, když jde o něco hezkého jde,“ říká pro Radiožurnál Hlaváčková.

„Já jsem byl za sebe nervózní nejenom proto, že mi to napsali do scénáře, že mám říct, že jsem nervózní. Ta nervozita ale u mě pramení z něčeho jiného. Já jsem tady viděl, jak pracují všichni lidi, to zázemí, které tady funguje a je tady neskutečně schopných lidí,“ dodává Verner.

Teď ale troch vážněji. Zástupci jednotlivých národních olympijských výborů tady mají možnost nejenom pro sportovní diplomacii, ale i pro trochu jiné vyžití.

„V pátek ráno organizujeme všichni, kteří jsme veslaři, což je předseda olympijského výboru Salvadoru, ve Francii, je tady předseda Mezinárodní veslařské federace a taky generální sekretář Srbska, tak jdeme ráno ve tři čtvrtě na sedm na vodu, na osmiveslici. Ondra Synek taky slíbil, že nás tam podpoří,“ vysvětluje předseda ČOV Jiří Kejval.

Je také nasnadě, že se od předsedy mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha čeká i pár slov na téma ruský doping.