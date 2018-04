V Tokiu se po dvanácti letech vrátí na olympiádu baseball a český tým u toho nechce chybět

Čeští baseballisté se chtějí poprvé v historii kvalifikovat na olympijské hry. Z Evropy se ale v minulosti povedlo postoupit jen Nizozemcům a Italům. Pokud Češi chtějí být u návratu baseballu do programu her v Tokiu, musí nejprve skončit příští rok na mistrovství Evropy mezi nejlepší pětkou a poté uspět v olympijské kvalifikaci. Praha 19:17 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté. | Zdroj: Baseball Czech

„Máme pro Tokio takový program. Už se dostáváme do stádia, kdy musíme na tým tlačit, takže máme tréninkové kempy a tak. Bude to těžké, ale chystáme se na to,“ popisuje předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Baseball se po dvanácti letech vrátí do programu letních olympijských her a česká reprezentace by u toho nechtěla chybět. V roce 2020 v Tokiu můžou Evropu zastupovat až dvě země.

„Tohle je turnaj, který vás může posunout dál. Myslím, že schopnosti máte. Držím palce, aby to vyšlo," přeje legenda MLB Cal Ripken štěstí českému týmu v boji o olympijské hry.

Hlavním evropským favoritem na účast v Tokiu jsou Nizozemci, kteří budou na mistrovství Evropy útočit na třetí titul v řadě.

„Nizozemsko je někde trošku jinde. Itálie, Německo, Španělsko – to už je všechno naše úroveň," říká Ditrich. Některé evropské země, které zmiňuje předseda České baseballové asociace Petr Ditrich, si k lepším výsledkům pomáhají hráči s dvojím občanstvím.

„Kdyby se hrálo mistrovství, kde by se hrálo jen s hráči, kteří se narodili v těch zemích, tak bychom byli lepší než Nizozemci a Italové. Nizozemci používají hráče z Curaçaa a dalších provincií, italské pasy se jednoduše získávají, za Španělsko zase můžou hrát všichni z Karibiku včetně Kuby, když to trochu zjednoduším. S tímhle je těžké se nějakým způsobem prát,“ říká Ditrich.

Získat český pas je obtížné a navíc reprezentace touhle cestou ani jít nechce.

„Rozumným kompromisem by byli nějací dva tři klíčoví hráči, kteří by ten tým zase nějak nakopli a posunuli na nějakou další úroveň,“ připouští předseda České baseballové asociace Petr Ditrich, že určitému oživení kádru by se ale nebránil.