Jsem rád, že jsem urval bronz, radoval se Chaloupka. Čtvrtý Prskavec je podle něj neuvěřitelný

Český vodní slalom pokračuje na Evropských hrách ve sbírání medaili. Václav Chaloupka získal mezi kanoisty bronz a nechal za sebou ve finále těsně čtvrtého Jiřího Prskavce, který v Krakově včera vyhrál soutěž kajakářů. Mistrem světa z roku 2021 Václav Chaloupka následně poskytl Radiožurnálu Sport rozhovor. Krakov 13:18 2. července 2023

Jak cenný úspěch to je?

Je to velmi cenný úspěch, jsem moc rád, že po zlatu v Bratislavě, které bylo určitě překvapením pro všechny, a možná se na to lidi dívali, že to byla náhoda. Velmi tvrdě jsem pracoval, abych přidal další výsledek a přesvědčil lidi, že to náhoda nebyla. Věřím, že teď se mi to podařilo, a mám obrovskou radost.

Výborně jste zajel i semifinále. S jak velkým sebevědomím jste pak šel do finálové jízdy?

Věřil jsem, že dokážu jet rychle, čas ze semifinále to dokazoval, ale nedá se to tak brát, protože ta jízda může být jiná. Věděl jsem, že se musím soustředit na to, co chci jet, reagovat na vodu, co mi říká tělo a tlačit to. Jízda nebyla tak super, jako v semifinále, ale to tak u nás je, faktor vody je tam vždy a jsem rád, že jsem i přes to urval ten bronz a jsem nadšený.

Odsunul jste Jiřího Prskavce na čtvrté místo. Omlouval jste se mu?

Nevím, jestli jsem se úplně omlouval, ale měl jsem radost, že to Jířa dal, protože už první rok, co to jezdí mezinárodně, tak patří do světové špičky, a to je neuvěřitelné. V mých očích je GOAT, tedy Greatest of All Time, což na kajaku určitě je. To, že si dal novou výzvu a začal jezdit na kanoi a jezdí tak dobře, je prostě neuvěřitelné. Být vedle něj, nasávat jeho mentalitu, to jak k tomu přistupuje, za to jsem šťastný. Byli jsme spolu na pokoji a Jířa mi kousek toho zlatého lesku, já si z toho vzal ten bronz, předal.

Co máte v hledáčku dál?

Kvalifikovat se na olympijské hry. To je můj cíl, nechci se toho bát a tomu se snažím jít naproti.