Chaloupka si na Evropských hrách dopádloval na kanoi pro bronz, univerzál Prskavec skončil čtvrtý

Vodní slalomář Václav Chaloupka získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Krakově, šampion na kajaku Jiří Prskavec skončil v závodu kanoistů čtvrtý. Den po zlaté jízdě v kategorii K1 ztratil Prskavec na reprezentačního kolegu osm setin sekundy, oba předvedli čistou jízdu. Titul vybojoval Brit Ryan Westley. Krakov 12:12 2. 7. 2023 (Aktualizováno: 12:59 2. 7. 2023)

Čeští slalomáři na evropském šampionátu v Krakově, který je součástí multisportovních Evropských her v Polsku, vybojovali již pět medailí. Mistr světa z roku 2021 Chaloupka na konto celé výpravy přidal 26. cenný kov.

„Je to velmi cenný úspěch, jsem moc rád, že po zlatu v Bratislavě, které bylo určitě překvapením pro všechny a možná se na to lidi dívali, že to byla náhoda. Velmi tvrdě jsem pracoval, abych přesvědčil lidi, že to náhoda nebyla. Věřím, že teď se mi to podařilo a mám obrovskou radost,“ řekl spokojený Chaloupka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Třiadvacet setin dělilo od medaile Satkovou, která stejně jako oba Češi projela trať čistě a v závěrečné části ztratila. Titul vybojovali Brit Ryan Westley a Němka Elena Liliková. Odpoledne uzavřou ME závody v kayakcrossu.