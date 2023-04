Zlomeniny i otřesy mozku. Běh z kopce za valícím se sýrem je jedním z nejnebezpečnějších sportů

Jeden z nejbizarnějších sportů a možná také z nejnebezpečnějších, je chytání sýra. Cheese Rolling, jak zní tento sport v originále, je založený na jednoduchém konceptu. Organizátoři pustí z prudkého kopce celé čtyřkilogramové kolo sýra Gloucester a vyhrává ten, který seběhne kopec nejrychleji a pomyslně ho chytí. A jako trofej si odnese právě to zmíněné kolo sýra. Video Glouchester (Anglie) 16:44 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod ve válení sýru na Cooper's Hill | Zdroj: Profimedia

Tradice sahá podle místních až do doby před 600 lety, nejstarší dochovaný psaný záznam je z roku 1826. Dřív se závodilo prakticky bez omezení. Kdo přišel a chtěl chytat sýr, ten mohl. Lidé tak pamatují na doby, kdy běželo z kopce třeba i 100 lidí naráz.

V posledních letech ale organizátoři omezili počet běžců na 25. Celkově se pořádá každý rok v jeden den pět běhů, z toho jeden z nich je vyhrazený pro ženy.

Atmosféra závodů je jedinečná. Obdivný hukot diváků se zároveň mísí se zděšenými hlasy přihlížejících. Celá akce se odehrává na kopci Coopers Hill v Brockworthu východně od anglického města Gloucester.

Tento kopec má v průměru sklon okolo 45 stupňů. Navíc je nerovný, plný hrbolů a děr, což z tohoto sportu dělá jeden z nejnebezpečnějších na světe.

Protože účastníci běží z kopce, opravdu co nejrychleji to jde, je na jeho úpatí připravená skupina lidí, která tyto běžce zastavují. O to se nestará nikdo jiný než mužstvo místního ragbyového klubu.

„Je to asi sedmý nebo osmý rok, co tu chytáme lidi. Nejhorší zranění, co jsem zažil, bylo, když jeden z mých spoluhráčů, který se zrovna účastnil v roli běžce, se cestou dolů asi tak osmkrát nekontrolovaně odrazil od země. Vždy vyletěl tak tři metry do vzduchu. Když jsme ho dole chytli, byl v bezvědomí a měl otřes mozku. Jeho obličej vypadal, jako by ho strčil do včelího úlu. Od té doby ale nic tak vážného nepamatuji,“ říká jeden z hráčů ragbyového týmu z Brockworthu.

Kromě ragbistů dole čekají i zdravotníci, kteří mají každoročně plné ruce práce. Zlomené končetiny, vykloubená ramena či úrazy hlavy nejsou při honu za sýrem ničím výjimečným. Dodnes si ale akce nevyžádala oběť na životě.

V letech 2020 a 2021 se kvůli pandemii závod nekonal, loni už ale mohl slavit v jednom ze čtyř mužských závodů své další vítězství rekordman v počtu celkových prvenství Chris Anderson. Ten prozradil webu Men's Running, že běh z kopce není jen o náhodě, ale hlavně o dobře zvládnuté technice.

„Uprostřed kopce se táhne slabý hřeben. Vždy se snažím držet na obou jeho stranách. A když se snažíte udržet v nejstrmějších úsecích na nohou, jste mnohdy pomalejší,“ říká bývalý voják, který díky své schopnosti spadnout, překulit se a odrazit se zpátky na nohy vyhrál soutěž už třiadvacetkrát.

Takto si Chris Anderson doběhl pro triumf v roce 2022

„Organizátoři říkají, že sýr může dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Můj nejrychlejší čas z devadesátimetrového kopce je necelých osm sekund. Odhadem se pravděpodobně blížím rychlosti 40 až 45 kilometrů za hodinu,“ říká Anderson, který je tak s velkou porcí nadsázky rychlejší než Usain Bolt.

Jinde než na Cooper's Hill se tento závod nepořádá. Letos je akce naplánovaná na 29. května.