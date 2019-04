Francouzská basketbalistka Ayayiová táhne USK za titulem. V budoucnu by se ale chtěla věnovat módě

Basketbalistky USK dělí jediné vítězství od devátého ligového titulu v řadě. V cestě za celkově třináctý triumfem v historii klubu hraje důležitou roli francouzská křídelnice Valeriane Ayayiová, která v Praze nastupuje první sezonu. A pro milovnici módy nebude v dresu vysokoškolaček ani poslední, protože podepsala novou smlouvu. Praha 12:53 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská basketbalistka Valeriane Ayayiová | Foto: Christophe Saidi/SIPA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V první řadě jsem si před sezonou jako své první zahraniční angažmá vybrala USK, protože má v Evropě dobrou pověst a nejen kvůli euroligovému triumfu v roce 2015. Prostě patří k nejlepším. A pak taky kvůli trenérce Hejkové. Je to legenda,“ řekla Radiožurnálu Ayayiová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Boj o titul v dresu USK není jedinou starostí Francouzky Ayayiové. Více se dozvíte z reportáže Jakuba Kanty

A právě Natálií Hejkovou ordinovaná hra francouzské reprezentantce Valeriane Ayayiové náramně sedí a tak se v premiérové sezoně v dresu vysokoškolaček vypracovala mezi hlavní opory. Přispěla tak k bronzu v letošní Eurolize a teď je s USK jedno vítězství od prvenství v české nejvyšší soutěži.

Život Ayayiové se ale ani v Praze netočí jen kolem basketbalu. „Ano, miluju módu a vše co se jí týká. Po basketbalové kariéře se jí chci naplno věnovat. Ale čemu přesně, to ještě nevím,“ přiznává brzy pětadvacetiletá basketbalistka tmavé barvy pleti se zřejmými africkými předky, která ale ví, že se nechce v budoucnu vydat na kariéru modelky.

„Ne, spíš bych chtěla být stylistka - prostě něco co se víc točí kolem vzhledu někoho jiného. Studuju i tady na dálku. Jde o dvouletý kurz. Baví mě lifting, ten zmírňuje projevy stárnutí. Zkouším si to i na snoubenci a našem malém pejskovi,“ směje se křídelnice v WNBA hájící dres San Antonia.

Soupeřka českých basketbalistek

Dvouleté studium už se jí chýlí ke konci a tak se mezi tréninky učí i na závěrečné zkoušky. „Dělám, co můžu. Když to jenom jde, snažím se učit, abych dostala vysokoškolský diplom. Studium je pro mě rozhodně těžší, než hrát basket. To je zábava. Do učení se musím nutit, což je obzvlášť po náročném tréninku nebo zápase složité. Ale móda mě baví, chci se jí pak věnovat, tak proč tomu ten čas neobětovat?“

Basketbalistky USK jsou třetí v Eurolize, Šoproň porazily o 9 bodů Číst článek

Valeriane Ayayiová je také známá střídáním svých účesů. Od dlouhých vlasů, úpletů přes kratší natupírované afro se dostala až k tomu, co zdobí její hlavu i dnes. Velmi krátké tak centimetr, dva dlouhé kudrnaté vlasy na koncích odbarvené.

„Jo, dělám si tím radost. Ráda zkouším nové a nové věci, ale teď jsem objevila takový účes, který mi opravdu sedí. Vyhovuje mi, že se o něj nemusím vlastně vůbec starat. Stačí jen ráno vstát a vyrazit,“ vypráví usměvavá Francouzka, která si působení v české lize pochvaluje také ještě z jednoho ne tak tradičního důvodu.

„Budeme hrát ve stejné skupině na červnovém mistrovství Evropy s Češkami, takže tu skautuju své potenciální soupeřky. Dělám si srandu. Učím se tu, jak být ve svém týmu lídrem, a uvidíme, jak mi to pomůže i v reprezentaci,“ dodává Valeriane Ayayiaová, kterou čeká velmi pravděpodobně poslední utkání v této klubové sezoně ve středu. To nastoupí basketbalistky USK Praha do třetího zápasu ligového finále proti Žabinám Brno. A pokud ho vyhrají, budou slavit titul.