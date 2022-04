Skupina devíti juniorských kanoistů spolu s trenérkou dorazila do Národního centra olympijských sportů v Račicích na Litoměřicku. Sportovci utíkali před válkou jen s minimem věcí, proto vedení Labe arény spolu s českými kanoisty uspořádali sbírku a nakoupili nezbytné potřeby. Pro mladé reprezentanty se podařilo najít i kanoe a kajaky. Račice (Litoměřice) 10:48 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina devíti juniorských kanoistů spolu s trenérkou dorazila do Národního centra olympijských sportů v Račicích na Litoměřicku | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Z ukrajinského Charkova odjížděla trenérka Olena Vlasova spolu se skupinou juniorských kanoistů ve spěchu – bez ničeho a za zády slyšeli jen bombardování.

Podobně popisuje situaci i ředitel Labe Areny v Račicích Michal Kurfirst. Právě tam totiž našli ukrajinští reprezentanti útočiště.

Juniorští kanoisté z Charkova našli útočiště v Labe aréně v Račicích. Od českých sportovců dostali i lodě

„Oni se snažili rychle vzdálit z Ukrajiny, když to zrovna šlo. Přijeli v podstatě úplně bez ničeho – neměli ani základní věci jako spodní prádlo nebo zubní kartáček,“ popsal Kurfirst.

Vše jim obstarali až čeští kanoisté, kteří na potřebné věci pro ukrajinské kolegy vybrali mezi sebou i prostřednictvím sbírek. Sehnali také kanoe a kajaky, chybělo jim jen jediné pádlo.

„Když dorazilo poslední pádlo a ty stopky, tak jsme to předávali ukrajinské trenérce, která se rozplakala – bylo na ní vidět, že ani nedoufala, že by takhle rychle dostali to, co potřebují. Vyprávěla, jak byli schovaní ve sklepích a jak dlouho netrénovali, takže pro ně je to teď tady ráj,“ popisuje Michal Kurfirst.

To potvrzuje i Igor, jeden z devíti mladých reprezentantů, který přijel do Račic. Podle svých slov je rád, že může konečně trénovat.

V Česku je zatím jen malá část ukrajinských kanoistů. Další jsou podle trenérky Oleny Vlasové v Rumunsku, Slovensku, Itálii, Portugalsku, Polsku a Německu.

Kromě kanoistů má do Národního centra olympijských sportů namířeno také 15 ukrajinských veslařů.