Váňa chce desáté trenérské vítězství: Taková konkurence tu ještě nebyla, ale celý tým věří

Na Velké pardubické nebude chybě ani rekordman závodu Josef Váňa starší. I když tentokrát nikoliv jako žokej, nýbrž trenér hned čtveřice koní, který by rád počet svých trenérských triumfů zaokrouhlil na deset. V rozhovoru pro Radiožurnál prozradil, na jakého koně by si vsadil. Pardubice 16:59 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa | Foto: Tereza Brázdová

Je na tom teď některý z vašich koní natolik skvěle, že byste zítra tu trenérskou desítku mohl oslavit?

Rád bych. Jdeme do toho s tím, že vyhrajeme podesáté. Celý realizační tým tomu věří, ale tenhle rok se tu na startu sešlo 20 koní, z toho je minimálně 17 velmi kvalitních. Francouzská konkurence je taková, jaká tu ještě nikdy v historii nebyla. Sám jsem zvědavý, jak si s nimi naši koníci budou schopní poradit.

Na Velkou pardubickou přijedou tři francouzští favorité. Mají velkou šanci, věří Váňa i Bartoš Číst článek

Loni nebyl ve Velké pardubické jediný cizinec - letos tam budou hned 3 Francouzi. Jak vidíte jejich šance?

Jsou to nejzkušenější crossaři, kteří v současné době běhají po francouzských drahách, kde je překážkový dostihový sport o padesát roků před námi. Bylo by s podivem, kdyby si neporadili.

Ale Velká pardubická má velmi specifickou dráhu. Tolik skoků, za kterými je příkop, ve Francii je nemají. Nedovedu odhadnout kvality těch koní. Co vím ze zkušeností, tak jsme poslední dva víkendy běhali proti koním od pana Macaireho a jen jednou jsme jednoho předběhli, jinak byl vždycky před námi. A to jsem proti němu měl koně, který byl ve francouzském hendikepu o kilo horší.

Na koho by si diváci měli vsadit?

Já bych řekl, že na No Time To Lose.

Zítra má podle předpovědí pršet a foukat poměrně silný vítr, jak to ovlivní dostih?

Už dneska se zdá, že dráha je hodně mokrá, ale v historii se běhaly Velké pardubické, že se koně bořili po kolena. Bude to pro všechny těžké, ale jsem přesvědčený, že francouzským koním to vadit nebude, protože oni běhají celou zimu. Naše koně jsou z Pardubic zvyklí, že oranice je hlubší.

Bude to zajímavé, ale ne pro koně nepřekonatelné. Jsem přesvědčený, že koně jsou dobře připravení, aby dostih zvládli i v těžších podmínkách. Doufám, že nebudou extrémní.

Stejně jako v posledních dvou ročnících budete sledovat Velkou pardubickou ze země - necuká to s vámi?

Je to hrůza. Cuká to se mnou už delší dobu. Ale tenhle rok vůbec nemám kvalifikaci a bez toho, aniž bych absolvoval dostih třetí kategorie, tak bych Velkou pardubickou jet nemohl. A měl jsem zdravotní problémy, které trošku přetrvávají, že když si zkrátím třmeny, tak mě to bolí. Když si žokej nevěří, tak nemůže uspět. Tenhle rok pro Velkou pardubickou připravený nejsem, tak ať to jedou kluci, kteří jsou.

Velkou pardubickou jste jel osmadvacetkrát - může za rok přibýt další start?

Pokud by to dovolil zdravotní stav, tak určitě budu radši v sedle, než na to koukat ze země a celý dostih nadávat.