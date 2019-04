Doufám, že se to konečně povede, věří Vavřinec Hradilek, že se letos již probojuje do reprezentace

Před několika lety byl největší hvězdou českého vodního slalomu. Vavřinec Hradilek se v tomto sportu jako první tuzemský kajakář stal olympijským medailistou i mistrem světa a ještě v roce 2016 získal stříbro z evropského šampionátu. V následujících dvou sezonách se ale v nabité konkurenci ani nedostal do reprezentace. Teď by se do ní rád vrátil. Praha 14:22 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vavřinec Hradilek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Je to velmi důležité. Bez repre je ta sezona úplně plonková a já pevně věřím a doufám, že se to konečně povede. Když se to nepovede, tak se to nepovede,“ konstatuje Vavřinec Hradilek.

Tuto variantu si ale připouštět nechce. I když Jiří Prskavec má jako loňský vicemistr světa národní tým jistý, takže zbývají jen dvě místa a kandidátů je mnohem víc. Stačí zmínit ty nejvážnější předloňského mistra světa Ondřeje Tunku a stříbrného ze stejného šampionátu Víta Přindiše.

„Reálné je všechno. Například i to, že se třeba ani nevejdu do finále. Já se ale snažím si takové věci nepřipouštět. Pokud bych si je připouštěl, tak asi nemá smysl dávat sportu tolik, kolik tu teď dávám,“ říká Hradilek.

Možná si vybavíte, třeba i z našeho dokumentu Olympijský rok, že Vavřinec Hradilek hrál ve filmu, spoluvlastní bar, k tomu rád pilotuje letadla a má hodně plánů, které tolik nesouvisí s vodním slalomem.

Právě kvůli vodnímu slalomu se ale rozhodl tyto aktivity dočasně odsunout na druhou kolej: „Spoustu mých aktivit jsem upozadil a poslední půl rok jsem se hodně věnoval jen přípravě. Jsou projekty, které jedou s mým vědomím samospádem, ale nechce se mi o tom teď mluvit, protože chci mít klid na sport.“

A co i kdyby tohle bylo málo? Co kdyby olympijský medailista a mistr světa třetí rok v řadě na těch největších akcích roku chyběl? Nepřemýšlel by o konci své úspěšné kariéry?

„Určitě bych to nakonec zabalil. Pořád je pro mě ale primární, že mě to stále baví, a že jsem určitým lidem slíbil, že to ještě pár let budu dělat,“ odpovídá dvaatřicetiletý kajakář. Úplně konkrétní být nechce, prý jde ale o jeho blízké a také o sponzory. A co se týče toho časového horizontu, tak ten ohraničují olympijské hry, které hostí příští rok Tokio.

„Asi každý sportovec má myšlenky na olympiádu. Pro mě to ale momentálně není nic stěžejního. Je to věc, která, když se povede, tak je nádherná, ale není to nic, kvůli čemu bych šel přes mrtvoly,“ říká Hradilek.

Porazit férově své soupeře a zároveň kamarády, a dostat se tak do národního týmu pro letošní mistrovství světa, Evropy a Světové poháry se Vavřinec Hradilek pokusí v nominačních závodech. První dva květnové víkendy je budou hostit kanály ve Veltrusech a pražské Troji.